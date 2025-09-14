بعد إعلان نادي برشلونة أمس أن مباراة الدوري الإسباني الأحد المقبل أمام فالنسيا ستقام على ملعب "يوهان كرويف"، منح ممثلو رابطة الدوري الإسباني اليوم الأربعاء الموافقة النهائية لإقامة المباراة في سانت خوان ديسبي بحضور 6 آلاف متفرج.

ويلتقي برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليجا.

وحاول النادي الكتالوني حتى اللحظة الأخيرة دراسة إمكانية استضافة سبوتيفاي كامب نو لأول مباراة رسمية لفريق الرجال على أرضه هذا الموسم.

ولم تحدث معجزة العودة إلى ملعب كامب نو، بسبب أن النادي الكتالوني لا يزال لا يملك شهادة الانتهاء النهائية موقّعة ليتمكن من إرسالها إلى مجلس مدينة برشلونة.

رسمياً.. برشلونة يواجه فالنسيا على ملعب يوهان كرويف

زيارة الليجا لملعب يوهان كرويف

وزار ممثلو رابطة الليجا الملعب المجاور لـ"سييوتات إيسبورتيفا خوان جامبر"، اليوم الأربعاء، من أجل تفقد التعديلات التي طلبتها الأسبوع الماضي لاستضافة المباراة.

وكان برشلونة ورابطة الدوري الإسباني على اتصال مستمر خلال الأيام الماضية لمناقشة سير تركيب 24 كاميرا VAR ومواقعها لضمان الالتزام باللوائح، بالإضافة إلى توصيل الألياف البصرية لتجنب المشاكل التقنية التي شهدها ملعب فالّيكاس خلال مباراة رايو فاييكانو وبرشلونة في 31 أغسطس الماضي، فضلاً عن بعض التفاصيل الصغيرة المتعلقة بالري.

وتم بالفعل الانتهاء من كل الأمور واعتمادها ميدانيًا من قبل رابطة الدوري الإسباني، دون إمكانية للتراجع أو الطعن من أي نادٍ، حيث ستُقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا على ملعب يوهان كرويف.