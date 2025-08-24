أفادت قيادة شرطة أستورياس يوم الأربعاء، أن الشرطة الوطنية اعتقلت مشجعًا لنادي ريال أوفيدو بعد قيامه بإيماءات وأصوات عنصرية من مدرجات جماهير الفريق المضيف في ملعب كارلوس تارتيري خلال المباراة التي جمعت النادي مع ريال مدريد في 24 أغسطس.

وحقق ريال مدريد الفوز على ريال أوفييدو بنتيجة (3-0)، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

اعتقال مشجع لأوفييدو

المشجع الذي تم اعتقاله بتهمة ارتكاب جريمة ضد النزاهة المعنوية وجريمة كراهية بعد تحديد هويته بفضل تحليل الصور والفيديوهات، قام بحركات وأصوات تقلد القرد في الدقيقة 37، تزامنًا مع احتفال الفريق الضيف بأول هدف سجله كيليان مبابي.

وتم الإبلاغ عن هذه الحوادث بعد المباراة من قبل الرابطة الإسبانية للمحترفين، التي حذرت من أن الصور انتشرت على نطاق واسع بسبب بثها على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

وبعد الإدلاء بأقواله في مركز الشرطة، تم إحالة الرجل إلى محكمة التحقيق الأولى في أوفيدو المختصة، وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح فرض عقوبة إدارية عليه لانتهاكه القانون ضد العنف والعنصرية وكراهية الأجانب والتعصب في الرياضة، والذي ينص على غرامات تتراوح بين 60 ألف و650 ألف يورو للانتهاكات الجسيمة جدًا، بالإضافة إلى حظر دخول الملاعب.

وأضافت قيادة شرطة أستورياس العليا أن التحقيق تم إحالته أيضًا إلى مكتب النائب العام المساعد لحماية الجريمة والمساواة ومكافحة التمييز، والذي يتولى القضايا المتعلقة بجرائم الكراهية، والتي قد تصل عقوبتها بموجب القانون الجنائي إلى ثلاث سنوات سجناً.