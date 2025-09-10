المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
إندريك.. رقم 9 لم يسبق أن رآه ريال مدريد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:21 م 10/09/2025
إندريك

إندريك

عاد البرازيلي إندريك هذا الأسبوع إلى تدريبات ريال مدريد بعد غياب طويل، وخلال هذه الفترة تلقى خبرًا سارًا بارتدائه القميص رقم 9 في النادي الملكي، وهو قميص يحمل تاريخًا عريقًا، لكن بقية أخباره لم تكن جيدة.

ففي 18 مايو، تعرض لإصابة أمام إشبيلية أنهت موسمه، وبعد أن شارف على استكمال تعافيه، انتكس مجددًا خلال حصة تدريبية في الولايات المتحدة أثناء كأس العالم للأندية، وخلال هذه الفترة، شاهد جونزالو جارسيا يثبت مكانه في التشكيل، كما تعاقد مدريد مع فرانكو ماستانتونو، وفوق كل ذلك لم يغادر أي لاعب من الفريق الأول.

باختصار، تنتظر إندريك عقبات أكبر مما واجهه في موسمه الأول.

رقم 9 لم يسبق أن رآه ريال مدريد

لا يُعد إندريك رقم 9 تقليديًا في ريال مدريد، فهذا الرقم ارتداه نجوم لا يُمسّون مثل كريم بنزيما، وكريستيانو رونالدو، ورونالدو نازاريو، لكن وضعه مختلف تمامًا.

في موسمه الأول، ظهر كخيار بديل في مركز المهاجم الصريح، وهو المركز الذي كان مخصصًا بالأساس لمبابي، أما في موسمه الثاني، فعليه أن ينافس جونزالو جارسيا هداف كأس العالم في الولايات المتحدة، أو كيليان مبابي الذي بدأ الموسم كالصاروخ.

وعلاوة على ذلك، هناك لاعب آخر شاب يُعتمد عليه للمستقبل وهو ماستانتونو الذي يجب أن يحصل أيضًا على دقائق لعب، أما رودريجو فكان يمكن أن يفتح الطريق قليلًا أمام إندريك ولكنه لم يرحل، ويبدو أنه قد يستعيد مكانه مع تشابي ألونسو.

عمل إندريك بجد من أجل كسب ثقة أنشيلوتي الذي أوضح له أنه بحاجة إلى التطور ليصبح أكثر اندماجًا مع الفريق، وفي النهاية رد البرازيلي على ذلك بتسجيل أهدافه في كأس ملك إسبانيا، إنه الطريق نفسه الذي سيتعين عليه اتباعه مجددًا، لأنه لم يلعب بعد تحت قيادة تشابي ألونسو.

أفضل ما أظهره إندريك حتى الآن هو قدرته على التسجيل، لكن مع تشابي ألونسو هناك أسلوب جديد للعب، وسيكون على اللاعب أن يتجاوب مع متطلبات مدربه، وهو أمر يدركه جيدًا.

أهدافه الخمسة في كأس ملك إسبانيا، وسبعة أهداف إجمالًا خلال 847 دقيقة (بمعدل هدف كل 120 دقيقة) تمثل أفضل ضمان له، لكن تشابي يبحث عن مهاجم رقم 9 كامل من جميع النواحي.

يدرك إندريك أن مهمته ضخمة، فهو يعلم أنه لكي يعتمد عليه أنشيلوتي مع منتخب البرازيل، يحتاج إلى المشاركة بشكل أكبر، لكن الأمر نفسه ينطبق على جونزالو جارسيا الذي بالكاد ظهر مع تشابي ألونسو في بداية الموسم: 29 دقيقة فقط خلال أول ثلاث مباريات في الدوري الإسباني.

ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا تشابي ألونسو إندريك

