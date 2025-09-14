بات الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، أحد أهم اللاعبين في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، بالأخص بعد أداءه المميز مع الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا.

وأوضحت شبكة أوبتا للإحصائيات أن لامين يامال صاحب الـ18 عامًا ساهم في 32 هدفًا في 43 مباراة خاضها مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني في عام 2025 في جميع المسابقات، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وشارك لامين يامال في الموسم الحالي مع برشلونة في 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني ونجح في تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة ليساهم في 5 أهداف في أول 3 مواجهات فقط.

لاعب برشلونة شارك مع منتخب إسبانيا حتى الآن 23 مباراة منذ انضمامه لأول مرة في 8 سبتمبر 2023 بواقع 1651 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة أيضًا.

في 27 مايو الماضي أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2031 ليستمر بين صفوف الفريق الكتالوني لمدة 6 مواسم مقبلة.

ويسعى برشلونة للحفاظ على جميع لاعبيه في الوقت الحالي بالأخص أن الفريق يقدم مردودًا جيدًا تحت قيادة الألماني هانز فليك.

برشلونة يستعد حاليا لخوض مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني أمام فالنسيا في لقاء يقام يوم الأحد المقبل.