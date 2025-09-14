المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
32 هدفا في 2025.. لامين يامال ماكينة أهداف مع برشلونة ومنتخب إسبانيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:19 م 10/09/2025
لامين يامال خلال مباراة برشلونة وليفانتي

لامين يامال - لاعب برشلونة

بات الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، أحد أهم اللاعبين في كرة القدم العالمية في الوقت الحالي، بالأخص بعد أداءه المميز مع الفريق الكتالوني ومنتخب إسبانيا.

وأوضحت شبكة أوبتا للإحصائيات أن لامين يامال صاحب الـ18 عامًا ساهم في 32 هدفًا في 43 مباراة خاضها مع نادي برشلونة والمنتخب الإسباني في عام 2025 في جميع المسابقات، حيث سجل 17 هدفًا وقدم 15 تمريرة حاسمة.

وشارك لامين يامال في الموسم الحالي مع برشلونة في 3 مباريات ببطولة الدوري الإسباني ونجح في تسجيل هدفين وتقديم 3 تمريرات حاسمة ليساهم في 5 أهداف في أول 3 مواجهات فقط.

لاعب برشلونة شارك مع منتخب إسبانيا حتى الآن 23 مباراة منذ انضمامه لأول مرة في 8 سبتمبر 2023 بواقع 1651 دقيقة، سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة أيضًا.

في 27 مايو الماضي أعلن نادي برشلونة تجديد عقد لامين يامال حتى عام 2031 ليستمر بين صفوف الفريق الكتالوني لمدة 6 مواسم مقبلة.

ويسعى برشلونة للحفاظ على جميع لاعبيه في الوقت الحالي بالأخص أن الفريق يقدم مردودًا جيدًا تحت قيادة الألماني هانز فليك.

برشلونة يستعد حاليا لخوض مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإسباني أمام فالنسيا في لقاء يقام يوم الأحد المقبل.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني منتخب إسبانيا لامين يامال

