كشفت فايزة العماري والدة كيليان مبابي جناح ريال مدريد أسرارا جديدة عن النجم الفرنسي، وتأثير كريستيانو رونالدو عليه.

ويخوض مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأكدت والدة مبابي أنهم حذروا اللاعب من أن باريس سان جيرمان أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد.

وقالت فايزة العماري في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عندما رأيناه يغادر باريس، قدمنا بتحذيره من أن باريس سان جيرمان أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد".

وأضافت: "هو (مبابي) أجاب بنظرة طفولية: أجل، أعرف، لكن لا يهم، سأبدأ من الصفر".

وعن تأثير كريستيانو رونالدو على مبابي، أوضحت: "ابني كان يعتبر نفسه برتغاليًا في عقله، بالنسبة له كان برتغاليًا، كان يذهب إلى منزل والد صديقه لمشاهدة مباريات البرتغال وتشجيع كريستيانو.. كان عاشقًا له، كان يقول أنا برتغالي".