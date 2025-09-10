المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
والدته: حذرنا مبابي قبل الرحيل لريال مدريد.. ورونالدو جعله برتغاليًا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:20 م 10/09/2025
مبابي

مبابي ووالدته

كشفت فايزة العماري والدة كيليان مبابي جناح ريال مدريد أسرارا جديدة عن النجم الفرنسي، وتأثير كريستيانو رونالدو عليه.

ويخوض مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد بعد رحيله عن باريس سان جيرمان.

وأكدت والدة مبابي أنهم حذروا اللاعب من أن باريس سان جيرمان أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد.

وقالت فايزة العماري في تصريحات عبر صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "عندما رأيناه يغادر باريس، قدمنا بتحذيره من أن باريس سان جيرمان أقرب للفوز بدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد".

وأضافت: "هو (مبابي) أجاب بنظرة طفولية: أجل، أعرف، لكن لا يهم، سأبدأ من الصفر".

وعن تأثير كريستيانو رونالدو على مبابي، أوضحت: "ابني كان يعتبر نفسه برتغاليًا في عقله، بالنسبة له كان برتغاليًا، كان يذهب إلى منزل والد صديقه لمشاهدة مباريات البرتغال وتشجيع كريستيانو.. كان عاشقًا له، كان يقول أنا برتغالي".

ريال مدريد باريس سان جيرمان كريستيانو رونالدو كيليان مبابي

