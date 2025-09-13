ملعب أنويتا.. محطة البداية لمسار صعب في جدول ريال مدريد

"من يستحق سيلعب" هذه هي القاعدة التي تجسّد فلسفة تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، والتي ستوجّهه خلال هذا الشهر المليء بالتحديات.

22 يومًا حاسمة ترسم ملامح الموسم

ريال مدريد يواجه 22 يومًا ستحدد مستقبل الفريق في بداية هذا الموسم بعد انطلاقة قوية في الدوري، ريال سوسيداد، إسبانيول، ليفانتي، أتلتيكو مدريد، كايرات ألماتي، وفياريال سيكونون خصوم الميرينجي قبل فترة التوقف الدولي المقبلة.

بين فترات التوقف، تم ضغط الجدول في كتلة من سبع مباريات تُعد بمثابة فترة معايرة جدّية لمشروعه، ملعب أنويتا هو المحطة الأولى لمتصدر الدوري، بما تحمله من رمزية عودة تشابي إلى الديار، لكن هذه المرة في مباراة رسمية ومن على مقاعد الخصوم، إلا أن المسار الكامل — مع ديربي أتلتيكو مدريد كأكبر اختبار في الليجا، ورحلة دوري أبطال أوروبا تمتد لـ8,000 كيلومتر بينهما — سيكون المقياس الحقيقي لمدى قدرة مدريد على تحويل هذه المؤشرات الإيجابية إلى أداء ثابت ومُستدام.

شدد تشابي بنفسه على أهمية "الفترات" خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة اليوم، كما حرص على التأكيد أنه لا يتعامل مع هذه المرحلة باعتبارها أول اختبار كبير له، وبإدراكه لأهمية شعور جميع اللاعبين بأن لهم دورًا، يركز المدرب على الأهداف قصيرة المدى وعلى "توحيد عقولهم" دون أن يفقد التركيز.

وقال المدرب: "الآن ندخل في الديناميكية الطبيعية للعب كل ثلاثة أيام، نحن بحاجة إلى لاعبين منتعشين، وأشخاص لديهم إحساس بأنهم قادرون على المشاركة في أي وقت".

غيابات مؤثرة وتحديات بدنية أمام ريال مدريد

سيكون ملعب أنويتا أول اختبار بعد العودة من فترة التوقف الدولي، سيناريو صعب لفريق ريال مدريد، رغم أن فريق ريال سوسيداد ليس في أفضل حالاته، أما بالنسبة للاعبيه، فقد نجح تشابي ألونسو في تفادي ما يُعرف بـ "فيروس فيفا"، لكنه سيظل محرومًا من بيلينجهام، وكامافينجا، وإندريك، وميندي.

باستثناء الفرنسي، عمل الجميع بالكرة على أرضية ملعب فالديبيباس في الحصة التدريبية التي سبقت المباراة، ومع ذلك يسود الهدوء الأجواء، فهم جنود سيستعيدهم تشابي قريبًا.

من ناحية أخرى، يُعد روديجر غيابًا مفاجئًا لريال مدريد عن مواجهة أنويتا، المدافع الألماني شارك بشكل طبيعي في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، لكنه شعر بانزعاج في الجزء الأخير منها، ويعاني قلب الدفاع من إصابة في عضلة المستقيم الفخذية، ومن المتوقع أن يغيب لفترة تتراوح بين شهرين ونصف وثلاثة أشهر.

قال ألونسو في تصريحاته قبل المباراة: "كل مباراة مهمة للغاية؛ فهي نقاط قد تكون حاسمة على المدى الطويل، الآن نحن في أنويتا ثم سنستضيف مارسيليا، كل مباراة مختلفة".

زيارة سان سباستيان تفتتح سلسلة ستختبر صلابة ريال مدريد البدنية والتنافسية، الغيابات تُعد عاملاً مؤثرًا وتجعل مسألة التدوير أصعب مما كان متوقعًا.

وبين ضغط الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، يدخل تشابي ألونسو هذه المرحلة بعقلية تتجاوز مجرد النتائج: إدارة طاقته، الحفاظ على وحدة الفريق، ومواءمة الطموحات الفردية مع اتجاه جماعي مشترك.

