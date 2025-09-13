روديجر.. جسده أجبره على التوقف بعد مسيرة من التضحية

منذ انضمامه إلى ريال مدريد، جسّد أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد معنى العطاء الكامل من أجل الشعار.

روديجر لاعب محترف لا تشوبه شائبة، قائد صامت، ونموذج في الالتزام المطلق، لكن هذا السخاء داخل الملعب انتهى بترك أثره؛ إذ تعرض أمس لإصابة في عضلة المستقيم الفخذية في ساقه اليسرى ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، وهي إصابة لا يمكن فهمها دون العودة بالذاكرة واستحضار الجهد الهائل الذي قدّمه خلال الموسمين الماضيين.

في غضون موسمين فقط، خاض أنطونيو روديجر 103 مباراة رسمية بقميص ريال مدريد، بمجموع دقائق وصل إلى 8,615 دقيقة، وهي أرقام مذهلة تعكس أهميته بالنسبة للفريق وقدرته على المنافسة الدائمة بأعلى المستويات، حيث خاض معظم تلك المباريات كاملة تقريبًا، بمتوسط 83 دقيقة في المباراة الواحدة، لكن المشكلة أن جسده بعد كل هذا الضغط والجهد المتواصل، لم يعد يحتمل أكثر.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة روديجر

تضحية روديجر

كان الموسم الماضي أفضل مثال على هذا التضحية، فقد لعب روديجر وهو يعاني من تمزق في الغضروف الهلالي، متحملًا الألم حتى انهارت ركبته في نهائي كأس ملك إسبانيا.

ومع ذلك، أجبر نفسه على العودة سريعًا ليكون حاضرًا في كأس العالم للأندية، مختصرًا فترة التعافي بعد الجراحة، ومخاطرًا بنفسه من أجل مساعدة الفريق، لم يشتكِ أبدًا ولم يُعلن الأمر للعلن، ولم يتخذ من الإصابات عذرًا، لقد لعب ببساطة لأنه شعر أن عليه أن يكون حاضرًا إلى جانب زملائه.

قائد بالفطرة

هذا الالتزام لا يقتصر على أرض الملعب فحسب، بل يمتد أيضًا إلى غرفة الملابس، فروديجر يُعد قائدًا بالفطرة، قائدًا في الظل يهتم باللاعبين الشباب، مثال حديث على ذلك: إظهاره حرصًا كبيرًا على دعم دين هويسين المدافع الذي يُنافسه مباشرة على نفس المركز، فهو ينصحه ويشجعه ويوجهه، بالنسبة لروديجر مصلحة المجموعة تأتي أولًا.

يُضاف إلى هذا الجهد الإضافي مع ريال مدريد العبء الكبير مع المنتخب الألماني، ففي فترة حرجة يمر بها كرة القدم الألمانية، كان روديجر أحد قلة من اللاعبين الأساسيين الذين حافظوا على تماسك الفريق، محملًا نفسه دقائق لعب ومسؤوليات وصلت إلى أقصى الحدود.

ما هي المباريات التي سيغيب عنها روديجر مع ريال مدريد؟

اليوم، يجبره جسده على التوقف، يتوقف بعد أن قدّم كل ما لديه، بعد أن لعب رغم الإصابات، وبعد أن لم يُخيب ريال مدريد أو المنتخب الألماني يومًا، يتوقف كما هو بالفعل: محترف مثالي ضحى بصحته من أجل الفريق.

سيفقد ريال مدريد أحد أهم قلوب دفاعه لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، لكن غرفة الملابس تدرك جيدًا أنه ما إن يتعافى، سيعود روديجر كما كان دائمًا: قائدًا، مقاتلًا، وزميلًا وفيًا، فبالنسبة له التضحية أمر غير قابل للتفاوض.

