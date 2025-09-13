أكد لامين يامال لاعب نادي برشلونة الإسباني، أن الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلماً بالنسبة له، مشيراً إلى أن هانسي فليك المدير الفني للنادي الكتالوني يحثه على التحلي بالشجاعة.

ويعتبر لامين يامال أحد أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 بجانب عثمان ديمبلي لاعب باريس سان جيرمان ومحمد صلاح لاعب ليفربول.

تصريحات لامين يامال

وقال يامال في حوار أجراه مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "في كرة القدم الاحترافية، من المهم جدًا أن تؤمن بنفسك وأن تتمتع بشخصية قوية، كن دائمًا متواضعًا، ولكن اعلم أن وجودك هنا يعني أنك تمتلك القدرة على المنافسة".

وأضاف: "أتحدث إليى هانسي فليك كثيرًا، يُنمي ثقتي بنفسي، ويحثني على الاستمتاع والتحلّي بالشجاعة، وعدم خسارة المباريات، هذا يمنحني راحة بال كبيرة عندما أخرج للعب".

وأكمل: "الفوز بالكرة الذهبية سيكون حلمًا، جائزة الكرة الذهبية من أعظم الجوائز التي يمكن أن يحصل عليها لاعب كرة قدم".

كيف تحول مراهق برشلونة إلى بطل خارق رغم مخاوف الحياة الخاصة؟

وأوضح: "الفوز بالكرة الذهبية في سن الثامنة عشرة سيكون أمرًا رائعًا، ولكن إن لم يتحقق الآن، فسأواصل العمل على تحسين أدائي يومًا بعد يوم، هكذا هو الحال".

وتابع لاعب برشلونة الشاب: "أريد أن أستمر في النمو، ومساعدة الفريق بتسجيل الأهداف وتقديم التمريرات الحاسمة، والمنافسة على كل لقب نتنافس عليه".

وواصل: "لطالما ارتبط الرقم 10 بتحمل المسؤولية، وأريد أن أكون مستعدًا لتلك اللحظات المهمة".

وأتم لامين يامال تصريحاته: "أتخيل ملعب كامب نو ممتلئًا بالجماهير، وسيكون ملعبًا رائعًا، كنت محظوظًا جدًا بظهوري الأول في كامب نو قبل بدء أعمال التجديد، وأعتقد أن اللعب هناك مجددًا سيمنحنا أفضلية كبيرة في المنافسة".

جدول مباريات اليوم