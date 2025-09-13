أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي لخوض مباراة ريال سوسيداد، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتنطلق مباراة ريال سوسيداد ضد ريال مدريد، في تمام الساعة الخامسة والربع، لحساب مواجهات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

تشكيل ريال مدريد

يشهد تشكيل ريال مدريد، 4 تغييرات عن المباراة الماضية ضد مايوركا، البداية من تواجد كارفخال بدلًا من ترينت ألكسندر أرنولد.

كما يعود كاريراس للجبهة اليسرى، وسيبايوس بدلًا من فالفيردي، بالإضافة إلى مشاركة براهيم دياز وجلوس ماستانتونو بين البدلاء.

ويأتي تشكيل ريال مدريد ضد ريال سوسيداد، على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، ديان هويسين، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: براهيم دياز، فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

دكة البدلاء: لونين، أرنولد، جونزالو، أسينسيو، فران جارسيا، ماستانتونو، ألابا، فالفيردي، رودريجو وسيرجيو ميستر.

وكان ريال مدريد فاز على مايوركا في آخر مبارياته قبل التوقف الدولي، بنتيجة (2-1)، بالمواجهة التي أقيمت يوم 30 أغسطس الماضي.