يوم الثلاثاء الماضي، تم الإعلان رسميًا أن برشلونة لن يتمكن من خوض مباراته أمام فالنسيا على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

ومع انشغال ملعب "مونتجويك" بالحفلات الغنائية، كان الخيار الأخير أمام جماهير برشلونة هو ملعب "يوهان كرويف".

وسيشهد هذا الملعب أول مباراة له في الدرجة الأولى منذ إنشائه، بعدما اقتصر دوره حتى الآن على استضافة مباريات فريق السيدات، والفريق الرديف، وفرق الشباب.

ويلتقي برشلونة مع نظيره فالنسيا، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب "يوهان كرويف".

6 آلاف متفرج ويخالف لوائح الليجا

تم افتتاح ملعب يوهان كرويف في 27 أغسطس 2019 بمباراة جمعت بين فرق الشباب في برشلونة وأياكس، تكريمًا لأسطورة الكرة يوهان كرويف ولتفانيه في دعم فرق الشباب في كلا الناديين، وقد انتهت المباراة الودية بفوز الفريق الهولندي 2-0.

يستوعب ملعب يوهان كرويف 6,000 متفرج، بواقع 5,000 في المدرج العلوي و1,000 في المدرج السفلي، هذا العدد من الجماهير يُخالف لوائح الدوري الإسباني التي تشترط سعة لا تقل عن 8,000 مقعد.

ومع ذلك، قررت رابطة الدوري الإسباني، استثناء برشلونة في هذه الحالة، نظرًا لاعتبارها ظرفًا قهريًا.

وعلى الرغم من أن الملعب أصغر من ملاعب الدرجة الأولى الأخرى، فإن أبعاد أرضية اللعب مطابقة تمامًا لأبعاد ملعبي "سبوتيفاي كامب نو" و"مونتجويك": 105م × 68م، كما أن نوعية العشب المزروع هي نفسها المستخدمة في "سبوتيفاي كامب نو".

وعلى الرغم من حداثة عمره النسبي، يُعدّ ملعب "يوهان كرويف" مكانًا شهد جمهور برشلونة فيه أبرز نجوم كرة القدم العالمية، فقد تزامن افتتاحه مع ترسيخ العصر الذهبي لكرة قدم السيدات في برشلونة، وفي كل عطلة أسبوعية تقريبًا، يحظى المشجعون بمتابعة أليكسيا بوتياس وأيتانا بونماتي، المتوجتين بكل منهما بجائزتي كرة ذهبية.

ومن ناحية أخرى، لعب العديد من لاعبي الفريق الأول للرجال في ملعب "يوهان كرويف" خلال فترة تدريبهم هناك، ومن بينهم لامين يامال، باو كوبارسي، جافي، أليخاندرو بالدي، ومارك كاسادو وغيرهم.

وفي الموسم الماضي، جعل فريق الشباب (تحت 19 عامًا) بقيادة جوليو بيليتي من هذا الملعب حصنًا منيعًا لتحقيق ثلاثية تاريخية: الدوري، الكأس، ودوري الشباب.