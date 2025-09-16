المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
الفلبين

الفلبين

3 1
12:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الهلال

الهلال

- -
21:15
الدحيل

الدحيل

دوري أبطال أوروبا
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة
شباب الأهلي

شباب الأهلي

- -
19:00
تراكتور

تراكتور

كأس كاراباو
برينتفورد

برينتفورد

- -
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من مفاوضات مارسيليا إلى التشكيل الأساسي.. سيبايوس يحسم مستقبله مع ريال مدريد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:49 ص 16/09/2025
سيبايوس

سيبايوس

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، سيكون أساسيًا الليلة في مواجهة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان سيبايوس قريبًا من الانتقال إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد محادثات قادها المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي أكد للاعب أنه سيكون محور مشروعه الجديد، لكن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة وفضّل البقاء مع ريال مدريد.

وقال سيبايوس في تصريحات مقتضبة: "ليس من السهل أن تغادر أفضل نادٍ في العالم".

وبعد اعتذاره لديكيربي عن عدم الانتقال، واصل اللاعب مشواره مع ريال مدريد، حيث شارك في أول ثلاث مباريات للفريق في الليغا، وبدأ أساسيًا في مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت الماضي، ليؤكد أنه بات ضمن حسابات المدرب تشابي ألونسو بشكل أكبر، والبداية ستكون الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري الأبطال.

ريال مدريد الدوري الإسباني سيبايوس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في دوري الأبطال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg