كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، سيكون أساسيًا الليلة في مواجهة فريقه أمام أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وكان سيبايوس قريبًا من الانتقال إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد محادثات قادها المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي أكد للاعب أنه سيكون محور مشروعه الجديد، لكن اللاعب تراجع في اللحظات الأخيرة وفضّل البقاء مع ريال مدريد.

وقال سيبايوس في تصريحات مقتضبة: "ليس من السهل أن تغادر أفضل نادٍ في العالم".

وبعد اعتذاره لديكيربي عن عدم الانتقال، واصل اللاعب مشواره مع ريال مدريد، حيث شارك في أول ثلاث مباريات للفريق في الليغا، وبدأ أساسيًا في مواجهة ريال سوسيداد يوم السبت الماضي، ليؤكد أنه بات ضمن حسابات المدرب تشابي ألونسو بشكل أكبر، والبداية ستكون الليلة على ملعب سانتياجو برنابيو في دوري الأبطال.