ريال مدريد يعلن طبيعة إصابة أرنولد

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، طبيعة إصابة الظهير الأيمن للفريق الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد.

وكان صاحب الـ26 عامًا تعرض للإصابة في لقاء أولمبيك مارسيليا في إطار الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أوروبا نسخة موسم 2025-2026.

وأفاد الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد، اليوم الأربعاء، أن بعد الفحوصات التي أجريت للاعب ترينت ألكسندر أرنولد من قبل الجهاز الطبي، فشخصت إصابته في عضلة الفخذ الخلفية لساقه اليسرى.

وشارك الدولي الإنجليزي أساسيًا في مباراة أولمبيك مارسيليا والتي انتهت لصالح الفريق الملكي قبل أن يتعرض للإصابة ويشارك بدلاً منه داني كارفخال والذي تعرض للبطاقة الحمراء.

وخاض الدولي الإنجليزي 10 مباريات مع ريال مدريد منذ انتقاله من صفوف ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث صنع هدفين في مسابقة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد ضد إسبانيول يوم السبت المقبل في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإسباني نسخة موسم 2025-2026.

ويتصدر الفريق العاصمي ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة محققًا العلامة الكاملة بالفوز في أربع مباريات.