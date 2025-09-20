المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
برجاء إدخال نص صحيح
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
تشيلسي

تشيلسي

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
المقاولون العرب

المقاولون العرب

0 0
17:00
فاركو

فاركو

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
أتالانتا

أتالانتا

الدوري المصري
الجونة

الجونة

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

دوري أبطال أوروبا
أوليمبياكوس

أوليمبياكوس

- -
19:45
نادي بافوس

نادي بافوس

صدمة في ريال مدريد.. ما هي المباريات التي سيغيب عنها أرنولد؟

محمد همام

كتب - محمد همام

01:55 م 17/09/2025
أرنولد

ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ريال مدريد

تلقى فريق ريال مدريد ضربة قوية في صفوفه، بعد إصابة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026.

وكان أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، قد خرج مصابًا خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليتبين لاحقًا إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأربعاء.

ورغم أن ريال مدريد لم يكشف بشكل رسمي عن مدة غياب اللاعب، فإن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن أرنولد قد يغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها أرنولد:

إسبانيول

ليفانتي

أتلتيكو مدريد

كايرات ألماتي

فياريال

خيتافي

يوفنتوس

برشلونة

فالنسيا

ليفربول

لمعرفة ترتيب الدوري الإسباني.. اضغط هنا

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا الدوري الإسباني ترينت ألكسندر أرنولد

