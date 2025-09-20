تلقى فريق ريال مدريد ضربة قوية في صفوفه، بعد إصابة الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد خلال مواجهة أولمبيك مارسيليا، ضمن الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، موسم 2025-2026.

وكان أرنولد، البالغ من العمر 26 عامًا، قد خرج مصابًا خلال المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليتبين لاحقًا إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأربعاء.

ورغم أن ريال مدريد لم يكشف بشكل رسمي عن مدة غياب اللاعب، فإن تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن أرنولد قد يغيب لمدة تصل إلى 10 أسابيع.

المباريات التي من المتوقع أن يغيب عنها أرنولد:

إسبانيول

ليفانتي

أتلتيكو مدريد

كايرات ألماتي

فياريال

خيتافي

يوفنتوس

برشلونة

فالنسيا

ليفربول

