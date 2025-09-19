أعلن تشابي الونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إسبانيول، غدًا السبت، في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الخامسة والربع مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لاعبه البرازيلي إندريك بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وألكسندر أرنولد ودين هويسين.

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ماركوس أسينسيو، رافاييل كاريراس، فران جارسيا، خيمينيز

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، ولوكا سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فران ماستانتونو