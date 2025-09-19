المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
فاركو

فاركو

- -
17:00
المصري

المصري

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:00
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

كأس خادم الحرمين الشريفين
العدالة

العدالة

- -
21:30
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
نابولي

نابولي

- -
21:45
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

- -
20:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

عودة إندريك وغياب 4 لاعبين.. قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الليجا

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:52 م 19/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

أعلن تشابي الونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه التي ستخوض مواجهة إسبانيول، غدًا السبت، في الدوري الإسباني.

ويستضيف ملعب "سانتياجو بيرنابيو" مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الخامسة والربع مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد عودة لاعبه البرازيلي إندريك بعد تعافيه من الإصابة، بينما يغيب أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي وألكسندر أرنولد ودين هويسين.

للتعرف على ترتيب الدوري الإسباني اضغط هنا

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد إسبانيول كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري

الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، دافيد ألابا، ماركوس أسينسيو، رافاييل كاريراس، فران جارسيا، خيمينيز

الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، أردا جولر، ولوكا سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور، إندريك، كيليان مبابي، رودريجو، جونزالو جارسيا، إبراهيم دياز، فران ماستانتونو

 

ريال مدريد الدوري الإسباني إسبانيول ألونسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg