إحدى المفاجآت التي قدّمها برشلونة مع بداية الموسم هي غياب داني أولمو عن التشكيلة الأساسية، فاللاعب الهجومي بالكاد شارك حتى الآن في المباريات.

لقد بدأ أساسيًا مرة واحدة فقط: في مباراة الدوري الإسباني ضد رايو فاييكانو، أما في بقية المباريات، ورغم مشاركته فيها جميعًا، فقد كان دائمًا يدخل من مقاعد البدلاء.

هناك عدة أسباب لعدم اعتماد فليك عليه هذا الموسم كما فعل في الموسم الماضي، حين كان له حضور بارز.

أول هذه الأسباب هو مستواه الشخصي: أرقامه ليست جيدة، إذ لم يسجّل هدفه الأول بعد، ولديه تمريرة حاسمة واحدة فقط، وهذا يُعد حصيلة متواضعة بالنسبة للاعب يمتلك موهبة هائلة مثل أولمو.

المنافسة

عامل رئيسي آخر هو شدة المنافسة في مركزه، فعلى الرغم من أن أولمو قادر على اللعب في عدة مراكز، إلا أنه يتألق أكثر في خط الوسط الهجومي، وهنا تكمن المشكلة: هناك ازدحام كبير.

منافسه الأبرز هو فيرمين لوبيز الذي بدأ الموسم بقوة، ففي مباراة كأس خوان جامبر التي سبقت انطلاق الدوري، تألق بتسجيله ثنائية منحتْه مكانًا أساسيًا في التشكيلة.

ليس فيرمين فقط

حدث شيء مشابه جدًا في مباراة الدوري أمام فالنسيا، حيث قدّم فيرمين أداءً رائعًا وأضاف هدفين جديدين جعلاه يضمن مركزًا أساسيًا في التشكيلة التي خاضت افتتاحية دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل يوم الخميس الماضي.

لكن الأمر لا يقتصر على فيرمين لوبيز فقط، فهناك أيضًا لاعبان آخران يمكنهما شغل مركز الوسط الهجومي: رافينيا وفيران توريس، والأخير يعيش انطلاقة قوية هذا الموسم ويشكل بدوره منافسًا مباشرًا لأولمو.

فرص ضائعة

مشكلة أولمو هي أنه لم يستفد من الفرص المتاحة له، ففي مباريات مثل المباراة ضد رايو فايكانو أو مباراة الخميس ضد نيوكاسل، أتيحت له فرص جيدة للتسجيل لكنه فشل في استغلالها.

اللاعب في حالة بدنية جيدة وينتظر الفرصة ليستفيد منها ويحصل على الاستمرارية التي يحتاجها ليقدم أداءً على مستوى عالٍ.

المنتخب الوطني

هو أيضًا لا يلعب دورًا قياديًا في المنتخب الوطني، خلال التوقف الدولي الأخير، الذي فازت فيه إسبانيا بشكل حاسم على بلغاريا وتركيا، لعب فقط 19 دقيقة في المباراة الأولى، ولم يشارك على الإطلاق في المباراة الثانية.

الأمر غريب، لأن أولمو كان دائمًا لاعبًا مهمًا جدًا في فريق لويس دي لا فوينتي.

الفرصة

رغم كل شيء، أولمو هادئ فهو يعلم أن فرصته ستأتي، وأنه عازم على استغلالها، وقد تكون هذه الفرصة يوم الأحد ضد خيتافي.

وبالنظر إلى أن فيرمين لم يقدم أفضل أداء له، فمن المرجح أن يكون أولمو في التشكيلة الأساسية.

