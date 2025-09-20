في لفتة إنسانية مؤثرة، منح نادي ريال مدريد الشاب المغربي عبد الرحيم أوحيدا شرف تسديد ركلة البداية في مباراته أمام إسبانيول، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم الأحد.

قصة ملهمة للنجاة من زلزال الحوز

عبد الرحيم أوحيدا، الشاب المغربي الذي أصبح قصته حديث العالم، نجا من زلزال الحوز المدمر الذي ضرب المغرب عام 2023.

لكنه، للأسف، فقد والديه وجده واثنين من أشقائه في تلك الكارثة.

لفت عبد الرحيم الأنظار عندما ظهر على شاشات التلفزيون عقب الزلزال وهو يرتدي قميص ريال مدريد، ما دفع إدارة النادي إلى التواصل معه ودعوته لزيارة النادي.

دعوة خاصة من النادي الملكي

قبل تكريمه في مباراة إسبانيول، استضاف ريال مدريد عبد الرحيم لمشاهدة مباراة الفريق أمام مارسيليا في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

كما تضمنت الزيارة جولة في أكاديمية النادي وملعب سانتياجو برنابيو، حيث التقى الشاب المغربي بنجوم الفريق والرئيس فلورنتينو بيريز.

وتلقى عبد الرحيم هدية مميزة عبارة عن قميص ريال مدريد موقع من جميع اللاعبين.

دعم مستمر من ريال مدريد

وفقًا لتقارير صحفية، قرر ريال مدريد تبني رعاية عبد الرحيم، حيث سينتقل إلى إسبانيا لتلقي الدعم الرياضي والأكاديمي من النادي الملكي.

