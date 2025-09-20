المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قطار الملكي لا يتوقف.. ريال مدريد يقهر إسبانيول في الدوري الإسباني (فيديو)

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:12 م 20/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

واصل نادي ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني بعدما فاز على إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا

تفاصيل المباراة:

فاجئ إسبانيول نظيره ريال مدريد في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من إكسبوسيتو على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها كورتوا.

ورد ريال مدريد بهجمة مرتدة ثم عرضية من ألفارو كاريراس ولكن أنقذ حارس إسبانيول مرماه في الدقيقة 3.

واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 22 والتي شهدت الهدف الأول لصالح ريال مدريد.

وجاء هدف ريال مدريد الأول بعد تمريرة من فالفيردي واستلام من ميليتاو الذي سدد الكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتهز الكرة الشباك، وتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 34 انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ولكن مرت أعلى مرمى إسبانيول.

وأهدر ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 45+ 2 بعد كرة عرضية خطيرة من فينيسيوس وقابلها مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني، استطاع ريال مدريد أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس واستلام من مبابي الذي سدد الكرة بمهارة عالية داخل شباك إسبانيول، لتصبح النتيجة 2-0.

وكاد أن يسجل مبابي الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من ماستانتونو ثم تسديدة "لوب" من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة أعلى العارضة في الدقيقة 52.

ومنع القائم ريال مدريد من هدف في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية من مبابي داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس وارتدت ومتابعة من فينيسيوس ولكن اصطدمت في القائم الأيمن لحارس إسبانيول.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه بنتيجة 2-0 أمام إسبانيول حتى نهاية المباراة، ليحصد الملكي ثلاث نقاط جديدة تعزز من صدارته للدوري الإسباني.

ريال مدريد.. الانتصار الخامس على التوالي

حقق ريال مدريد الانتصار الخامس على التوالي في الليجا، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 15 نقطة.

بينما يتلقى إسبانيول الهزيمة الأولى هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط.

طالع ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

مباراة اسبانيول القادمة
ريال مدريد الريال الريال ضد إسبانيول مباراة ريال مدريد ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد اليوم مباشر ريال مدريد اليوم مباراه ريال مدريد ماتش الريال مبابي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
تشيلسي

تشيلسي

5

الحكم يطرد روبرت سانشيز حارس تشيلسي بعد تدخل قوي على مبيومو

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نانت

نانت

1 2
رين

رين

75

تسديدة قوية من لاعب نانت من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس رين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg