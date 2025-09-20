واصل نادي ريال مدريد انتصاراته في الدوري الإسباني بعدما فاز على إسبانيول بنتيجة 2-0، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني.

ودخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، راؤول أسينسيو، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، فرانكو ماستانتونو.

خط الهجوم: جونزالو جارسيا، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

تفاصيل المباراة:

فاجئ إسبانيول نظيره ريال مدريد في الدقيقة الثانية بعد تسديدة من إكسبوسيتو على حدود منطقة الجزاء ولكن تصدى لها كورتوا.

ورد ريال مدريد بهجمة مرتدة ثم عرضية من ألفارو كاريراس ولكن أنقذ حارس إسبانيول مرماه في الدقيقة 3.

واستمر التعادل السلبي مسيطر حتى جاءت الدقيقة 22 والتي شهدت الهدف الأول لصالح ريال مدريد.

وجاء هدف ريال مدريد الأول بعد تمريرة من فالفيردي واستلام من ميليتاو الذي سدد الكرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، لتهز الكرة الشباك، وتصبح النتيجة 1-0.

وفي الدقيقة 34 انطلق فينيسيوس جونيور بالكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية ولكن مرت أعلى مرمى إسبانيول.

وأهدر ريال مدريد الهدف الثاني في الدقيقة 45+ 2 بعد كرة عرضية خطيرة من فينيسيوس وقابلها مبابي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة بجوار القائم.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم ريال مدريد على إسبانيول بنتيجة 1-0.

وفي بداية الشوط الثاني، استطاع ريال مدريد أن يعزز تقدمه بالهدف الثاني بعد تمريرة من فينيسيوس واستلام من مبابي الذي سدد الكرة بمهارة عالية داخل شباك إسبانيول، لتصبح النتيجة 2-0.

وكاد أن يسجل مبابي الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من ماستانتونو ثم تسديدة "لوب" من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت الكرة أعلى العارضة في الدقيقة 52.

ومنع القائم ريال مدريد من هدف في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية من مبابي داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس وارتدت ومتابعة من فينيسيوس ولكن اصطدمت في القائم الأيمن لحارس إسبانيول.

وحافظ ريال مدريد على تقدمه بنتيجة 2-0 أمام إسبانيول حتى نهاية المباراة، ليحصد الملكي ثلاث نقاط جديدة تعزز من صدارته للدوري الإسباني.

ريال مدريد.. الانتصار الخامس على التوالي

حقق ريال مدريد الانتصار الخامس على التوالي في الليجا، ليعزز صدارته للمسابقة برصيد 15 نقطة.

بينما يتلقى إسبانيول الهزيمة الأولى هذا الموسم، ليتوقف رصيده عند 10 نقاط.

