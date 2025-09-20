يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي "2025-2026" بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول.

وتستمر منافسات الجولة الخامسة من الليجا، اليوم السبت، حيث فاز ليفانتي على جيرونا 4-0، ريال مدريد على إسبانيول 2-0، فياريال 2-1 أوساسونا، وألافيس 1-2 إشبيلية.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فالنسيا مع أتلتيك بلباو في العاشرة مساء اليوم.

ترتيب الدوري الإسباني

انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

ويمتلك برشلونة وفياريال وإسبانيول 10 نقاط في وصافة الليجا، علمًا أن البارسا سيواجه خيتافي غدًا الأحد.

ويلتقي رايو فاليكانو مع سيلتا فيجو، ريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد، وإلتشي ضد ريال أوفييدو.

