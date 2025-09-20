المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

5 1
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

0 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترتيب الدوري الإسباني.. ريال مدريد في الصدارة وصراع الوصافة

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:42 م 20/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد

يستعرض "يلا كورة" جدول ترتيب الدوري الإسباني للموسم الحالي "2025-2026" بعد فوز ريال مدريد على إسبانيول.

وتستمر منافسات الجولة الخامسة من الليجا، اليوم السبت، حيث فاز ليفانتي على جيرونا 4-0، ريال مدريد على إسبانيول 2-0، فياريال 2-1 أوساسونا، وألافيس 1-2 إشبيلية.

وتختتم مباريات اليوم بمواجهة فالنسيا مع أتلتيك بلباو في العاشرة مساء اليوم.

قطار الملكي لا يتوقف.. ريال مدريد يقهر إسبانيول في الدوري الإسباني (فيديو)

ترتيب الدوري الإسباني

انفرد ريال مدريد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة.

ويمتلك برشلونة وفياريال وإسبانيول 10 نقاط في وصافة الليجا، علمًا أن البارسا سيواجه خيتافي غدًا الأحد.

طالع ترتيب الدوري الإسباني كاملًا من هنا

ويلتقي رايو فاليكانو مع سيلتا فيجو، ريال مايوركا مع أتلتيكو مدريد، وإلتشي ضد ريال أوفييدو.

طالع نتائج مباريات الدوري الإسباني من هنا 

ريال مدريد فياريال ليفانتي الريال جيرونا الريال ضد إسبانيول ترتيب الدوري الاسباني مباريات الدوري الاسباني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg