نشر نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، مقطع فيديو مدته أكثر من أربع دقائق، كشف فيه عن صور حصرية من داخل ملعب كامب نو الجديد، الذي يبدو شبه جاهز لإعادة افتتاحه.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للعب على ملعب "كامب نو" في أسرع وقت، بعدما لعب الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك"، ويواجه هذا الموسم أزمة في اختيار ملعبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مبارياته حالياً على ملعب "يوهان كرويف".

لقطات من كامب نو ملعب برشلونة بعد التجديد

الجولة البصرية تتيح التحقق من أن الأعمال الأخيرة وضعت ملعب كامب نو في مرحلة متقدمة جداً، فأنظمة الكهرباء وتوزيع المياه تعمل بكامل طاقتها، ودورات المياه تبدو منتهية تماماً مع تشغيل الصنابير، وفقاً لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

كل المؤشرات تدل على أن البنية التحتية الأساسية قد اجتازت بنجاح المراحل الأكثر صعوبة.

كما أن أرضية الملعب التي تُعد القلب الحقيقي لقلعة الكتلان، ظهرت بعشب مثالي، في حين أن المدرجات بدأت تُظهر هيئتها النهائية: فسيفساء باللونين الأزرق والقرمزي يتخللها شعار "سبوتيفاي" خلف كل مرمى، أما مقاعد البدلاء الحديثة فقد تم تركيبها بالفعل، لتكمل المشهد البانورامي للملعب الجديد.

غرف تبديل الملابس ما زالت مؤقتة لكنها تبدو مجهزة، بينما مناطق الصحافة والمساحات المخصصة للالتزامات المؤسسية أو الاجتماعات الخاصة أصبحت جاهزة للعمل.

ومع تبقي بعض التفاصيل البسيطة فقط، يثق برشلونة في إتمام المشروع خلال الأيام القليلة المقبلة، ورغم أن عودة الفريق إلى "كامب نو" تأخرت أكثر مما كان متوقعاً، فإن الفيديو الذي نُشر ينقل شعوراً بأن الانتظار شارف على نهايته.

للاطلاع على لقطات من كامب نو ملعب برشلونة بعد التجديد تنقل عبر الألبوم المرفق أو اضغط هنا