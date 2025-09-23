المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الموافقة أو الرحيل.. وضع فينيسيوس يزداد سوءا في ريال مدريد

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:43 م 23/09/2025
فينيسيوس

فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد

يزداد وضع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، سوءا مع تزايد الشائعات حول مستقبله.

وبعد أن كان فينيسيوس، الفائز بجائزة "ذا بيست" المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في العالم العام الماضي، عنصرا أساسيا في صفوف النادي الملكي، أصبح يتنافس الآن على مكان في التشكيلة الأساسية لفريق المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

كذلك كان النجم البرازيلي على وشك تمديد عقده الذي يمتد حتى صيف 2027، غير أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال متعثرة.

وكشف برنامج "إل شيرنجيتو" التليفزيوني الإسباني، أن اجتماعا جرى أمس الإثنين بين إدارة ريال مدريد ووكيل أعمال فينيسيوس.

وأوضح البرنامج الشهير أن مسؤولي ريال مدريد يتفهمون رد فعل فينيسيوس جونيور (25 عاما) المستاء من تراجع دوره، لكنهم أوضحوا في الوقت ذاته أنهم لن يتدخلوا في القرارات الرياضية، في ظل الثقة والسلطة الكاملة التي يتمتع بها تشابي.

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

وفي الوقت ذاته لم يتم مناقشة تمديد عقد اللاعب خلال الاجتماع، حيث أن المسألة "لا تزال معلقة"، بعدما طلب فينيسيوس قبل عدة أشهر أن يحصل على أعلى راتب في الفريق.

وأشار مسؤولو الريال أنه "إذا قبل فينيسيوس الشروط المعروضة عليه، سيمدد عقده، وإلا، فسيرحل".

يذكر أن ريال مدريد يتربع على قمة ترتيب الدوري الإسباني حاليا، برصيد 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في مبارياته الـ5 الأولى في الموسم الحالي.

وشارك فيني في 6 مباريات مع الريال بمختلف المسابقات منذ بداية الموسم الحالي، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما.

جدول مباريات اليوم 

ريال مدريد الدوري الإسباني فينيسيوس جونيور

