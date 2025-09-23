المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

"حققنا المطلوب".. لابورتا يتحدث عن آخر تطورات العودة لملعب كامب نو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

06:35 م 23/09/2025
ملعب كامب نو

ملعب كامب نو

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن آخر تطورات عودة الفريق الكتالوني للعب على ملعب "كامب نو" بعد تجديده، مشيراً إلى أن كل شيء إيجابي.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للعب على ملعب "كامب نو" في أسرع وقت، بعدما لعب الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك"، ويواجه هذا الموسم أزمة في اختيار ملعبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مبارياته حالياً على ملعب "يوهان كرويف".

تصريحات لابورتا عن كامب نو

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد قدمنا ​​شهادة إتمام الأعمال وشهادة من شركة ديكرا الجهة المسؤولة عن تقييم السلامة، كما حصلنا على تقييم من إدارة الإطفاء وإدارة البيئة، وكل شيء إيجابي".

وأضاف: "لقد حققنا المطلوب، وأعلنت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الملعب جاهز للعب، واليوم هناك اجتماع لمجلس المدينة لإجراء فحص آخر، ونحن ننتظر بفارغ الصبر، أين سنلعب يوم الأحد؟ سنقيّم ذلك بناءً على ما سيُبلغوننا به".

وأتم رئيس برشلونة: "نحتاج اليوم إلى تصريح الإشغال الأول، ولكن إذا لم نحصل عليه فسنقرر ما إذا كنا سنلعب في ملعب مونتجويك أو ملعب يوهان كرويف، كل شيء يشير إلى ملعب مونتجويك، حيث سنلعب أيضًا مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لابورتا كامب نو الليجا

