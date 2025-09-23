تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن آخر تطورات عودة الفريق الكتالوني للعب على ملعب "كامب نو" بعد تجديده، مشيراً إلى أن كل شيء إيجابي.

ويرغب نادي برشلونة في العودة للعب على ملعب "كامب نو" في أسرع وقت، بعدما لعب الموسم الماضي على ملعب "مونتجويك"، ويواجه هذا الموسم أزمة في اختيار ملعبه في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، حيث يخوض مبارياته حالياً على ملعب "يوهان كرويف".

تصريحات لابورتا عن كامب نو

وقال لابورتا في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد قدمنا ​​شهادة إتمام الأعمال وشهادة من شركة ديكرا الجهة المسؤولة عن تقييم السلامة، كما حصلنا على تقييم من إدارة الإطفاء وإدارة البيئة، وكل شيء إيجابي".

وأضاف: "لقد حققنا المطلوب، وأعلنت رابطة الدوري الإسباني والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن الملعب جاهز للعب، واليوم هناك اجتماع لمجلس المدينة لإجراء فحص آخر، ونحن ننتظر بفارغ الصبر، أين سنلعب يوم الأحد؟ سنقيّم ذلك بناءً على ما سيُبلغوننا به".

وأتم رئيس برشلونة: "نحتاج اليوم إلى تصريح الإشغال الأول، ولكن إذا لم نحصل عليه فسنقرر ما إذا كنا سنلعب في ملعب مونتجويك أو ملعب يوهان كرويف، كل شيء يشير إلى ملعب مونتجويك، حيث سنلعب أيضًا مباراة دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان".