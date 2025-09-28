أعلن نادي برشلونة الإسباني، ملعب مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أزمة كامب نو

اجتمع مجلس مدينة برشلونة بعد ظهر يوم الثلاثاء، لمناقشة منح النادي الكتالوني تصريح الإشغال الأول لخوض مباراة ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو".

وفي النهاية، لم تتم الموافقة على الطلب، إذ يرى المجلس أن هناك مخالفات تتعلق بالسلامة تمنع برشلونة من اللعب في ملعبه المُجدد.

ليس يوهان كرويف

وفي بيان رسمي أصدره النادي الكتالوني، مساء اليوم الثلاثاء، أكد برشلونة أن مباراة الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد ستُقام في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك" يوم الأحد 28 سبتمبر.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو في المستقبل القريب".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "في هذا الإطار، قدّم برشلونة بالفعل كافة الوثائق الخاصة بإشعار الإشغال الأولي للمرحلة 1A (المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي)، بالإضافة إلى الردود على الملاحظات الوثائقية التي قدمها مجلس مدينة برشلونة حتى الآن، ويعمل النادي حاليًا على التعديلات الجديدة التي شاركها المجلس اليوم".

وتعتبر مباراة ريال سوسيداد هي الأولى التي ستقام على ملعب "مونتجويك" هذا الموسم، بعد أن لعب النادي الكتالوني مباراتين على أرضه في ملعب "يوهان كرويف".

وسبق لبرشلونة اللعب أمام فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0) على ملعب "يوهان كرويف"، قبل أن يقرر الانتقال إلى اللعب على ملعب "مونتجويك" في مواجهة ريال سوسيداد.