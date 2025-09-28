المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
21:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري المصري
حرس الحدود

حرس الحدود

2 3
17:00
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
20:00
الجونة

الجونة

الدوري الإسباني
ليفانتي

ليفانتي

- -
22:30
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
إيفرتون

إيفرتون

- -
21:45
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس خادم الحرمين الشريفين
جدة

جدة

- -
21:30
النصر

النصر

كأس خادم الحرمين الشريفين
الوحدة

الوحدة

- -
21:30
الاتحاد

الاتحاد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ليس يوهان كرويف.. برشلونة يعلن ملعب مواجهة ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

07:38 م 23/09/2025
برشلونة

برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، ملعب مواجهة ريال سوسيداد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويستضيف نادي برشلونة نظيره ريال سوسيداد، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

أزمة كامب نو

اجتمع مجلس مدينة برشلونة بعد ظهر يوم الثلاثاء، لمناقشة منح النادي الكتالوني تصريح الإشغال الأول لخوض مباراة ريال سوسيداد على ملعب "كامب نو".

وفي النهاية، لم تتم الموافقة على الطلب، إذ يرى المجلس أن هناك مخالفات تتعلق بالسلامة تمنع برشلونة من اللعب في ملعبه المُجدد.

ليس يوهان كرويف

وفي بيان رسمي أصدره النادي الكتالوني، مساء اليوم الثلاثاء، أكد برشلونة أن مباراة الجولة السابعة من الدوري الإسباني أمام ريال سوسيداد ستُقام في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي "مونتجويك" يوم الأحد 28 سبتمبر.

وقال برشلونة في بيانه الرسمي: "يواصل النادي العمل للحصول على التصاريح الإدارية اللازمة لافتتاح ملعب سبوتيفاي كامب نو في المستقبل القريب".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "في هذا الإطار، قدّم برشلونة بالفعل كافة الوثائق الخاصة بإشعار الإشغال الأولي للمرحلة 1A (المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي)، بالإضافة إلى الردود على الملاحظات الوثائقية التي قدمها مجلس مدينة برشلونة حتى الآن، ويعمل النادي حاليًا على التعديلات الجديدة التي شاركها المجلس اليوم".

وتعتبر مباراة ريال سوسيداد هي الأولى التي ستقام على ملعب "مونتجويك" هذا الموسم، بعد أن لعب النادي الكتالوني مباراتين على أرضه في ملعب "يوهان كرويف".

وسبق لبرشلونة اللعب أمام فالنسيا (6-0) وخيتافي (3-0) على ملعب "يوهان كرويف"، قبل أن يقرر الانتقال إلى اللعب على ملعب "مونتجويك" في مواجهة ريال سوسيداد.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة ريال سوسيداد الدوري الإسباني كامب نو الليجا مونتجويك يوهان كرويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة أهلي جدة وبيراميدز؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الزمالك

الزمالك

- -
الجونة

الجونة

3

تشكيل الجونة: محمد علاء - خالد صديق - صابر الشيمي - الفا توراي - عبد الجواد تعلب - محمود حسونة - بلال السيد - حفيظ إبراهيم - ارنو - محمد النحاس - علي الزاهدي

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg