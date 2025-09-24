غياب جافي يربك حسابات فليك في برشلونة.. من يعوض "القلب"؟

تلقى برشلونة ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعب الوسط الشاب جافي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المدير الفني هانز فليك.

اللاعب كان يُلقب داخل النادي بـ"القلب"، بفضل حماسه الكبير وقوته البدنية وروحه التنافسية العالية، التي جعلته عنصرًا لا غنى عنه في الفريق.

غياب جافي لا يعني فقط فقدان لاعب وسط مميز، بل خسارة لاعب متعدد الأدوار قادر على إضافة التوازن والطاقة والضغط المستمر في خط الوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تعويضه خلال الفترة المقبلة.

وأمام هذا الموقف، تبدو الخيارات المتاحة أمام فليك محدودة، مارك كاسادو يظهر كأكبر المستفيدين من إصابة جافي، خاصة بعد أن تراجع دوره في الفترة الأخيرة، ما يمنحه فرصة أكبر للعودة إلى المشهد.

وفي المقابل، عاد مارك برنال من إصابة مشابهة، إلا أن الجهاز الفني يتعامل معه بحذر شديد لتفادي أي انتكاسة جديدة.

أما بيدري فسيظل أحد أعمدة التشكيل الأساسية، غير أن غياب جافي حرمه من أول بديل مباشر له في وسط الملعب. بينما يظل فرينكي دي يونج ورقة أساسية ومرنة، قادرة على أداء أكثر من دور في خط الوسط وفقًا لاحتياجات المدرب.

ويبرز أيضًا خيار درو، الذي يمكنه المشاركة كلاعب داخلي أو في دور صانع الألعاب المتقدم، ليمنح فليك بعض المرونة التكتيكية.

ومع ذلك، يبقى من الصعب إيجاد بديل يملك نفس الروح التنافسية والحدة التي ميزت جافي وجعلته أحد أهم عناصر برشلونة في السنوات الأخيرة.