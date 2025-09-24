المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

غياب جافي يربك حسابات فليك في برشلونة.. من يعوض "القلب"؟

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:58 ص 24/09/2025
جافي

جافي

تلقى برشلونة ضربة موجعة بعد تأكد غياب لاعب الوسط الشاب جافي، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام المدير الفني هانز فليك.

اللاعب كان يُلقب داخل النادي بـ"القلب"، بفضل حماسه الكبير وقوته البدنية وروحه التنافسية العالية، التي جعلته عنصرًا لا غنى عنه في الفريق.

غياب جافي لا يعني فقط فقدان لاعب وسط مميز، بل خسارة لاعب متعدد الأدوار قادر على إضافة التوازن والطاقة والضغط المستمر في خط الوسط، وهو ما يزيد من صعوبة تعويضه خلال الفترة المقبلة.

وأمام هذا الموقف، تبدو الخيارات المتاحة أمام فليك محدودة، مارك كاسادو يظهر كأكبر المستفيدين من إصابة جافي، خاصة بعد أن تراجع دوره في الفترة الأخيرة، ما يمنحه فرصة أكبر للعودة إلى المشهد.

وفي المقابل، عاد مارك برنال من إصابة مشابهة، إلا أن الجهاز الفني يتعامل معه بحذر شديد لتفادي أي انتكاسة جديدة.

أما بيدري فسيظل أحد أعمدة التشكيل الأساسية، غير أن غياب جافي حرمه من أول بديل مباشر له في وسط الملعب. بينما يظل فرينكي دي يونج ورقة أساسية ومرنة، قادرة على أداء أكثر من دور في خط الوسط وفقًا لاحتياجات المدرب.

ويبرز أيضًا خيار درو، الذي يمكنه المشاركة كلاعب داخلي أو في دور صانع الألعاب المتقدم، ليمنح فليك بعض المرونة التكتيكية.

ومع ذلك، يبقى من الصعب إيجاد بديل يملك نفس الروح التنافسية والحدة التي ميزت جافي وجعلته أحد أهم عناصر برشلونة في السنوات الأخيرة.

برشلونة الدوري الإسباني جافي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

