المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
إنبي

إنبي

0 0
17:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

- -
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

- -
22:00
روما

روما

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

- -
22:00
فينورد

فينورد

كأس خادم الحرمين الشريفين
العروبة

العروبة

- -
21:00
القادسية

القادسية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم فترة الغياب الطويلة.. 4 أسباب تمنع برشلونة من إيجاد بديل لجافي

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:39 م 24/09/2025
جافي

جافي

إصابة جافي شكّلت ضربة قاسية لنادي برشلونة بأكمله، بعد تأكد غياب لاعب الوسط الشاب لمدة تصل إلى 5 أشهر قادمة.

بالنسبة للاعب نفسه الذي لم يكن يتوقع شيئًا كهذا، قبل الخضوع لعملية تنظير الركبة، كان يُعتقد أنه سيغيب خمسة أو ستة أسابيع، لكن في النهاية لن يتمكن من العودة قبل أربعة أو خمسة أشهر إضافية.

سوء حالة الغضروف الهلالي تطلب تدخلاً غير مخطط له بالغرز، أما بالنسبة للفريق فهي انتكاسة كبيرة أيضًا، إذ يخسر لاعبًا مهمًا للغاية ومحبوبًا في غرفة الملابس، مما يقلل من قوة الفريق في خط الوسط.

ويملك برشلونة خيار تعزيز صفوفه بسبب أن إصابة لاعب الوسط تُعد طويلة الأمد وفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

ولحدوث ذلك، يجب أن تكون مدة الغياب لا تقل عن أربعة أشهر، وهو ما أكده النادي بالفعل، والواقع أن من المرجح أن جافي لن يتمكن من اللعب قبل خمسة أشهر أخرى، ومع ذلك، فإن خطة النادي هي التمسك بالاستقرار وعدم التسرع.

قيود السوق

هناك عدة أسباب لذلك، أولاً السوق محدود جدًا باللاعبين المتاحين بدون عقد، ولا يوجد بدائل كبيرة متاحة، لا فليك ولا الإدارة الرياضية يرغبان في التعاقد لمجرد التعاقد، كما أنه لا توجد بدائل جيدة يمكن لبرشلونة تحمّل تكلفتها.

مركز آخر

يمكن أيضًا البحث عن لاعب في مركز آخر، لكن ذلك ليس ضمن نوايا النادي حاليًا، ومن الجدير بالذكر أنه مع إصابة جافي السابقة، جلب النادي فيتور روكي الذي كان قد وُقِّع معه بالفعل، لم يبحث برشلونة عن بديل لجافي لأن النادي، بحسب تعبيره: "لا يوجد لاعب مثله".

اللعب النظيف

علاوة على ذلك، هناك عامل آخر مرتبط بـ"اللعب المالي النظيف"، صحيح أنه لن يكون له تأثير مباشر الآن، إذ لا يملك النادي أي هامش مناورة، لأن التعاقد بسبب إصابة لا يُحتسب في الوقت الحالي، لكنه يُحتسب للموسم المقبل، أي أن النادي سيكون مضطرًا إلى "إرجاع" ما يستخدمه الموسم القادم، ويجب أن نضع في الاعتبار أن هذا يحدث بالفعل، بعدما استغل برشلونة غياب تير شتيجن للتعاقد مع خوان جارسيا.

خيارات آخرى

رغم أنها خسارة كبيرة، إلا أن الفريق يملك ما يكفي من لاعبي الوسط للصمود حتى عودة جافي في يناير، هناك لاعبون مثل إريك جارسيا يمكن توظيفهم في خط الوسط إذا لزم الأمر.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا جافي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
إنبي

إنبي

0 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

3

يحتل فريق إنبي المركز التاسع برصيد 10 نقاط، بينما يحتل الإسماعيلي المركز الـ21 برصيد 4 نقاط

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg