للإعلان معنا سياسة الخصوصية
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

2 0
20:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري الأوروبي
نيس

نيس

0 0
22:00
روما

روما

كأس كاراباو
هدرسفيلد تاون

هدرسفيلد تاون

0 1
21:45
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

1 0
22:30
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

الدوري المصري
البنك الاهلي

البنك الاهلي

1 1
20:00
وادي دجلة

وادي دجلة

الدوري الأوروبي
سبورتينج براجا

سبورتينج براجا

0 0
22:00
فينورد

فينورد

الدوري الإماراتي
الجــزيرة

الجــزيرة

0 1
19:15
الوحـــدة

الوحـــدة

داني سيبايوس.. المفاجأة الذي أثبت صحة رؤية تشابي ألونسو

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

09:48 م 24/09/2025
سيبايوس

سيبايوس

داني سيبايوس كان واحداً من أكبر مفاجآت تشكيلة تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الأساسية أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

لاعب وسط ريال مدريد حصل على ثاني مشاركة له كأساسي هذا الموسم، وأثبت صحة رؤية تشابي ألونسو الذي أكد أنه يمكن الاعتماد عليه.

ورغم أن تشواميني كان ركيزة أساسية في خط وسط مدريد مع بداية الموسم، إلا أن استبداله لأول مرة لم يشكّل مشكلة للفريق الملكي، بفضل الأداء القوي الذي قدّمه سيبايوس.

اللاعب الأندلسي كان أكثر لاعبي ريال مدريد تمريراً للكرة طوال المباراة رغم خروجه في الدقيقة 82، كما كان ثاني أكثر من لمس الكرة، وفي الدقائق الحاسمة كان الأكثر نجاحاً متفوقاً على أردا جولر، وتمكّن أيضاً من صناعة فرصتين للتسجيل.

سيبايوس لا يقدّم فقط جودة في صناعة اللعب، بل يضيف أيضاً الجرعة اللازمة من الحدة والالتزام الدفاعي، فقد كان اللاعب الأكثر فوزاً بالالتحامات، بجانب هويسين وجولر، وثاني أكثر من استعاد الكرة، خلف المتألق كاريراس فقط.

مع عودة بيلينجهام وكامافينجا، أصبح أمام سيبايوس منافسة أكبر، وسيكون من الصعب عليه إيجاد دقائق للعب، لذلك سيتعين على لاعب الوسط أن يواصل إثبات نفسه في كل حصة تدريبية، وفي كل فرصة يمنحها له تشابي على أرض الملعب، ليبرهن أنه قادر على أن يكون عنصراً مهماً يتيح راحة للاعبين الأساسيين من دون أن يظهر أي ضعف في أداء الفريق.

دقائق مهمة

كان سيبايوس قريبًا جدًا مرة أخرى من مغادرة مدريد في الصيف الماضي، فقد فكّر مجددًا في ريال بيتيس، بل وتوصل إلى اتفاق مع مارسيليا، لكنه في النهاية رفض العرض.

والآن، كما أظهر تشابي ألونسو بالفعل، سيكون لاعبًا أساسيًا طوال الموسم، ومع مباريات مثل تلك أمام ليفانتي، سيواصل مدرب ريال مدريد الاعتماد عليه، سيحصل على دقائق مهمة طالما استمر في تقديم هذا الأداء.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا تشابي ألونسو داني سيبايوس

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

