داني سيبايوس.. المفاجأة الذي أثبت صحة رؤية تشابي ألونسو

داني سيبايوس كان واحداً من أكبر مفاجآت تشكيلة تشابي ألونسو المدير الفني لريال مدريد الأساسية أمام ليفانتي في الدوري الإسباني.

لاعب وسط ريال مدريد حصل على ثاني مشاركة له كأساسي هذا الموسم، وأثبت صحة رؤية تشابي ألونسو الذي أكد أنه يمكن الاعتماد عليه.

ورغم أن تشواميني كان ركيزة أساسية في خط وسط مدريد مع بداية الموسم، إلا أن استبداله لأول مرة لم يشكّل مشكلة للفريق الملكي، بفضل الأداء القوي الذي قدّمه سيبايوس.

اللاعب الأندلسي كان أكثر لاعبي ريال مدريد تمريراً للكرة طوال المباراة رغم خروجه في الدقيقة 82، كما كان ثاني أكثر من لمس الكرة، وفي الدقائق الحاسمة كان الأكثر نجاحاً متفوقاً على أردا جولر، وتمكّن أيضاً من صناعة فرصتين للتسجيل.

سيبايوس لا يقدّم فقط جودة في صناعة اللعب، بل يضيف أيضاً الجرعة اللازمة من الحدة والالتزام الدفاعي، فقد كان اللاعب الأكثر فوزاً بالالتحامات، بجانب هويسين وجولر، وثاني أكثر من استعاد الكرة، خلف المتألق كاريراس فقط.

مع عودة بيلينجهام وكامافينجا، أصبح أمام سيبايوس منافسة أكبر، وسيكون من الصعب عليه إيجاد دقائق للعب، لذلك سيتعين على لاعب الوسط أن يواصل إثبات نفسه في كل حصة تدريبية، وفي كل فرصة يمنحها له تشابي على أرض الملعب، ليبرهن أنه قادر على أن يكون عنصراً مهماً يتيح راحة للاعبين الأساسيين من دون أن يظهر أي ضعف في أداء الفريق.

دقائق مهمة

كان سيبايوس قريبًا جدًا مرة أخرى من مغادرة مدريد في الصيف الماضي، فقد فكّر مجددًا في ريال بيتيس، بل وتوصل إلى اتفاق مع مارسيليا، لكنه في النهاية رفض العرض.

والآن، كما أظهر تشابي ألونسو بالفعل، سيكون لاعبًا أساسيًا طوال الموسم، ومع مباريات مثل تلك أمام ليفانتي، سيواصل مدرب ريال مدريد الاعتماد عليه، سيحصل على دقائق مهمة طالما استمر في تقديم هذا الأداء.