"البطل الحقيقي يُصنع في لحظات النهوض".. جافي يعلق على غيابه عن برشلونة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:08 ص 25/09/2025
جافي

جافي - لاعب برشلونة

علق جافي، لاعب برشلونة الإسباني، على إصابته التي تعرض لها مؤخرا وجعلته يخضع لعملية جراحية في القدم.

ولم يشارك جافي إلا في مباراتين منذ بداية الموسم الحالي 2025-26، وغاب عن باقي المباريات بسبب الإصابة.

وكتب جافي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "من يعرفني منكم يعلم أنني سأعود للدفاع عن برشلونة وفريقي حتى النهاية".

وأضاف: "البطل الحقيقي لا يُصنع في لحظات النجاح، بل في لحظات النهوض بعد السقوط، شكرًا لكم جميعًا على رسائل التشجيع والمحبة!".

ويبقى من الصعب إيجاد بديل يملك نفس الروح التنافسية والحدة التي ميزت جافي وجعلته أحد أهم عناصر برشلونة في السنوات الأخيرة.

يصل عدد المصابين في صفوف برشلونة حاليا إلى 5 لاعبين، على رأسهم القائد مارك أندريه تير شتيجن، الذي يغيب منذ بداية الموسم بسبب إصابة في الظهر، ستبعده حتى نهاية العام الحالي.

جافي هو ثاني المصابين في البارسا، وحتى الآن لم يتضح موعد عودته، كما يحيط الغموض أيضا بموعد عودة لامين يامال، الذي يغيب منذ بداية سبتمبر الحالي بسبب مشكلات أسفل الظهر.

وتعرض أليخاندرو بالدي لإصابة في الفخذ مطلع الشهر الحالي، ستبعده حتى شهر يناير المقبل.

ووفقا لما ذكره برشلونة، فمن المتوقع أن تتسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها فيرمين لوبيز في غيابه إلى نحو 3 أسابيع.

برشلونة الدوري الإسباني جافي

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

