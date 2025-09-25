المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قبل مباراة برشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:04 ص 25/09/2025
برشلونة

فريق برشلونة

تتجه الأنظار صوب مباراة ريال أوفيدو أمام برشلونة، والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويأتي ذلك في ظل اشتعال المنافسة على قمة صدارة المسابقة.

وتقام اليوم مواجهتي أوساسونا أمام إلتشي، وريال أوفيدو أمام برشلونة، في ختام منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسباني.

صدارة ملكية

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق 3 نقاط هامة بفوزه أمام ليفانتي، متفوقًا على برشلونة الذي حل في الوصافة برصيد 13 نقطة، إلا إن الأخير لديه مباراة متبقية.

ويحتل فياريال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، ويحل إسبانيول رابعًا برصيد 11 نقطة.

أتلتيكو مدريد أحد أضلاع المنافسة في الدوري الإسباني بجانب برشلونة وريال مدريد، حل في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، رغم فوزه أمام رايو فاليكانو في الدقائق الأخيرة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني

- ريال مدريد: 18 نقطة

- برشلونة: 13 نقطة

- فياريال: 13 نقطة

- إسبانيول: 11 نقطة

مباراة برشلونة القادمة
ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد

