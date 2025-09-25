قبل مباراة برشلونة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

تتجه الأنظار صوب مباراة ريال أوفيدو أمام برشلونة، والتي ستجمع بين الفريقين اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإسباني، ويأتي ذلك في ظل اشتعال المنافسة على قمة صدارة المسابقة.

وتقام اليوم مواجهتي أوساسونا أمام إلتشي، وريال أوفيدو أمام برشلونة، في ختام منافسات الجولة السادسة من مباريات الدوري الإسباني.

صدارة ملكية

يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد أن حقق 3 نقاط هامة بفوزه أمام ليفانتي، متفوقًا على برشلونة الذي حل في الوصافة برصيد 13 نقطة، إلا إن الأخير لديه مباراة متبقية.

ويحتل فياريال المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، ويحل إسبانيول رابعًا برصيد 11 نقطة.

أتلتيكو مدريد أحد أضلاع المنافسة في الدوري الإسباني بجانب برشلونة وريال مدريد، حل في المركز التاسع بجدول ترتيب المسابقة، رغم فوزه أمام رايو فاليكانو في الدقائق الأخيرة.

طالع من هنا جدول ترتيب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني

- ريال مدريد: 18 نقطة

- برشلونة: 13 نقطة

- فياريال: 13 نقطة

- إسبانيول: 11 نقطة