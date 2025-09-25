المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

- -
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

مباريات اليوم.. برشلونة يواجه أوفييدو.. واستكمال جولة الدوري الأوروبي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:02 ص 25/09/2025
برشلونة

برشلونة

تُقام اليوم الخميس عدة مباريات قوية في مختلف بطولات كرة القدم المحلية والقارية.

وتصل منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني إلى مرحلة الختام، حيث يلتقي برشلونة، حامل اللقب، مع مضيفه ريال أوفييدو.

وتستكمل اليوم منافسات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي "يوروباليج".

وفيما يلي نستعرض أبرز مباريات اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري الإسباني

أوساسونا × إلتشي - 8:30 مساء - بي إن سبورتس HD4

ريال أوفييدو × برشلونة - 10:30 مساء - بي إن سبورتس HD1

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز × جينك - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD5

سالزبورج × بورتو - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD7

أستون فيلا × بولونيا - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD2

شتوتجارت × سيلتا فيجو - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD3

أوتريخت × ليون - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD9

يانج بويز × باناثينايكوس - 10:00 مساء - بي إن سبورتس HD6

الدوري السعودي

الخليج × التعاون - 6:10 مساء - قنوات ثمانية

الشباب × الخلود - 6:25 مساء - قنوات ثمانية

الهلال × الأخدود - 9:00 مساء - قنوات ثمانية

جدول مباريات اليوم 

برشلونة الدوري الإسباني مباريات اليوم

