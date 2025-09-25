المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
خليفة ليفاندوفسكي.. فليك يسعى لضم نجم دورتموند

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:34 م 25/09/2025
جيراسي

جيراسي

حدد الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة الإسباني، خليفة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم الفريق الكتالوني.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عاما) مع برشلونة في صيف 2026، ما يعني احتمالية رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية قبل عدة أسابيع أن برشلونة لا ينوي تجديد عقد ليفاندوفسكي، الذي يحق له التوقيع لأي ناد في شهر يناير المقبل، على أن ينضم له مجانا في الموسم القادم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فليك يرغب في ضم سيرهو جيراسي، مهاجم بروسيا دورتموند، ليكون بديل ليفاندوفسكي في هجوم البارسا.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الغيني صاحب الـ29 عاما يحظى بإعجاب كبير من فليك منذ فترة.

ومن المتوقع أن تطلب إدارة دورتموند مبلغا ضخما لا يقل عن 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الذي يرتبط بعقد مع النادي الألماني حتى عام 2028، وهو رقم يبدو من الصعب على برشلونة تحمله في ظل أزمته المالية الحالية.

جدير بالذكر أن جيراسي هو هداف النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا، متساويا مع رافينيا نجم برشلونة.

جدول مباريات اليوم 

تعرف على ترتيب الدوري الإسباني من هنا

برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي

