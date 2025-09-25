تمكن برشلونة من قلب الطاولة على ضيفه ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لختام مواجهات الجولة السادسة.

برشلونة واصل ملاحقة ريال مدريد المتصدر، بعدما اقتنص ثلاث نقاط جديدة، عقب الفوز الثمين خارج الديار على حساب ريال أوفييدو (3-1).

ريمونتادا برشلونة

برشلونة رغم سيطرته التامة على مجريات أحداث المباراة منذ انطلاقها، وسط صلابة دفاعية من ريال أوفييدو صاحب الضيافة، تمكن ألبرتو رينا من تسجيل هدف مباغت، مستغلًا خروج جوان جارسيا من مرماه، في الدقيقة 33.

ماذا فعلت يا جوان غارسيا؟



ريال أوفييدو يفتتح التسجيل مستغلاً خروجاً محفوفاً بالمخاطر لحارس برشلونة



#الدوري_الإسباني #برشلونه_ريال_اوفييدو pic.twitter.com/RSJ0vc1rr4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2025

رد برشلونة استمر حتى الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 54، بعدما سدد فيران توريس داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، وتابعها إريك جارسيا مدركًا التعادل.

ثم تدخل هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، وأشرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدلًا من رافينيا، والرد لم يتأخر سوى 5 دقائق، بعدما تمكن من إحراز هدف التقدم للبرسا.

ليفاندوفسكي من دكة البدلاء إلى تسجيل هدف التقدم لبرشلونة#الدوري_الإسباني #برشلونه_ريال_اوفييدو pic.twitter.com/JJjeiw7QA4 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 25, 2025

ثم أنهى رونالد أراوخو آمال ريال أوفييدو في العودة، بعدما سجل الهدف الثالث لبرشلونة، من ضربة رأسية، في الدقيقة 89.

برشلونة رفع رصيده إلى 16 نقطة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين فقط، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط فقط.

هذه المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن، الفرنسي من أصول مصرية، الذي تم استبداله بالدقيقة 65.. طالع ما قدمه بالكامل من هنا