اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

12:25 ص 26/09/2025
برشلونة

احتفال ليفاندوفسكي بهدفه مع لاعبي برشلونة

تمكن برشلونة من قلب الطاولة على ضيفه ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، لختام مواجهات الجولة السادسة.

برشلونة واصل ملاحقة ريال مدريد المتصدر، بعدما اقتنص ثلاث نقاط جديدة، عقب الفوز الثمين خارج الديار على حساب ريال أوفييدو (3-1).

ريمونتادا برشلونة

برشلونة رغم سيطرته التامة على مجريات أحداث المباراة منذ انطلاقها، وسط صلابة دفاعية من ريال أوفييدو صاحب الضيافة، تمكن ألبرتو رينا من تسجيل هدف مباغت، مستغلًا خروج جوان جارسيا من مرماه، في الدقيقة 33.

رد برشلونة استمر حتى الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 54، بعدما سدد فيران توريس داخل منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس، وتابعها إريك جارسيا مدركًا التعادل.

ثم تدخل هانسي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، وأشرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي بدلًا من رافينيا، والرد لم يتأخر سوى 5 دقائق، بعدما تمكن من إحراز هدف التقدم للبرسا.

ثم أنهى رونالد أراوخو آمال ريال أوفييدو في العودة، بعدما سجل الهدف الثالث لبرشلونة، من ضربة رأسية، في الدقيقة 89.

برشلونة رفع رصيده إلى 16 نقطة، ليقلص الفارق مع ريال مدريد المتصدر إلى نقطتين فقط، فيما تجمد رصيد ريال أوفييدو عند 3 نقاط فقط.

هذه المباراة شهدت مشاركة هيثم حسن، الفرنسي من أصول مصرية، الذي تم استبداله بالدقيقة 65.. طالع ما قدمه بالكامل من هنا

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني روبرت ليفاندوفسكي ريال أوفييدو مباراة برشلونة وريال أوفييدو

