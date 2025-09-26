واصل فريق برشلونة ملاحقة غريمه ريال مدريد، على صدارة الدوري الإسباني الممتاز، بعدما قلص الفارق معه في جدول ترتيب الليجا.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

جدول ترتيب الدوري الإسباني

برشلونة نجح في تقليص الفارق مع ريالج مدريد إلى نقطتين فقط، بعدما حقق الانتصار في مباراته السادسة بالليجا، بينما أزاد مهمة ريال أوفييدو تعقيدًا بعدما ألحق به الهزيمة الخامسة.

مزعج على الأطراف.. ماذا قدم هيثم حسن رفقة أوفييدو ضد برشلونة؟

فيما حقق البرسا الفوز الخامس خلال منافسات الدوري الإسباني هذا الموسم، ويأتي جدول ترتيب الليجا على النحو الآتي:

1- ريال مدريد: 18 نقطة.

2- برشلونة: 16 نقطة.

3- فياريال: 13 نقطة.

4- إسبانيول: 11 نقطة.

5- إلتشي: 10 نقاط.

6- أتلتيك بلباو: 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري الإسباني بالكامل من هنا