يعود فريق برشلونة إلى ملعبه في المباراة المقبلة التي يخوضها ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

برشلونة تمكن من قلب الطاولة لاقتناص الفوز خارج الديار على حساب ريال أوفييدو، في مباراة أقيمت ضمن ختام مواجهات الجولة السادسة

اكتملت الريمونتادا.. برشلونة ينهي صمود أوفييدو بثلاثية في الليجا (فيديو)

موعد مباراة برشلونة المقبلة

برشلونة يعود إلى ملعبه مونتجويك الأولمبي، في مباراته المقبلة بعد عبور ريال أوفييدو، مساء أمس الخميس.

ويستضيف برشلونة نظيره فريق ريال سوسيداد، مساء الأحد المقبل، في تمام الساعة 7:30 مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من الليجا.

برشلونة واصل مطاردة ريال مدريد على قمة الدوري الإسباني الممتاز، بعد تحقيق الانتصار على حساب ريال أوفييدو.

وبعد الانتهاء من هذه المباراة المحلية وفي غضون 72 ساعة تقريبًا، سيعود برشلونة لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

حيث يستضيف برشلونة نظيره فريق باريس سان جيرمان، على ملعب مونتجويك الأولمبي، مساء الأربعاء المقبل الموافق 1 أكتوبر، لحساب مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

