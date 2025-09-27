المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ألونسو: أعجبني رد فعل فينيسيوس.. ومباراة الديربي قوية دائمًا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:53 م 26/09/2025
تشابي ألونسو

تشابي ألونسو

تحدث تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد.

ويلعب ريال مدريد أمام أتلتيكو، غدًا السبت ضمن منافسات الأسبوع السابع من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال ألونسو خلال المؤتمر الصحفي: "يجب ألا نخجل مما حدث، علينا أن نكون مستعدين لما لدينا، وللأسلحة التي نملكها، فينيسيوس أساسي بالنسبة لنا، أعجبتني أفعاله بالأمس، وأحب رؤيته يبتسم، وبالنسبة لنا، سيكون الاستعداد مماثلًا".

وأضاف: "لم أشاهد مباريات الديربي الأخيرة لأنهم غيّروا عددًا كبيرًا من اللاعبين، ركزت أكثر على الوضع الحالي، أتلتيكو يتطور لقد أجروا تغييرات ذكية هذا العام، ما زال الوقت مبكرًا، وسيسعون جاهدين لتحقيق كل شيء هذا الموسم، ليس فقط من الناحية العاطفية، بل من الناحية التكتيكية والبدنية أيضًا، سيكون الأمر متطلبًا، إنهم فريق يتمتع بطاقة كبيرة، يجب أن تكون مستعدًا للإيقاع السريع".

وتابع: "كل مباراة يصعب الفوز بها، خضنا ست مباريات فقط حتى الآن، سيطرنا على مجريات اللعب، لكن الأمور كانت صعبة في بعض المباريات، لن نفوز بمجرد دخولنا أرض الملعب بفضل شعارنا فقط. علينا أن نحافظ على ثبات أدائنا، إذا اعتدنا على هذا الحماس الطبيعي منذ البداية في كل مباراة، فسنفوز، لكن لا يجب أن نتهاون في أي مباراة".

وأوضح: "أجواء مباريات الديربي دائمًا ما تكون مميزة، يمكنك الشعور بالأجواء السائدة في المنطقة منذ الأيام التي سبقتها، غدًا، عندما تعرف ما ينتظرك، سيزداد حماسك، نتوقع أجواءً قوية غدًا".

وأشار إلى: "فرانكو ماستانتونو لديه الكثير من الإمكانيات عمره 18 عامًا فقط، لقد تأقلم بشكل ممتاز، أحب روحه التنافسية ولديه طاقة كبيرة، علينا أن نُحسّن من أدائه، لكن هذه الروح التنافسية أساسية لفريقنا، سنستمتع بها والجميع جاهز، لقد تعافى الجميع بشكل جيد، لا توجد أي إصابة أو أي شيء سنقرر غدًا".

موقف بيلينجهام: " لديه قدرات كبيرة، ويقوم بالعديد من الأدواء داخل الملعب، يجب أن يكون اللاعب في أفضل حالاته لإحداث الفارق، أحتاج إلى مرونته وتنوعه، بعض اللاعبين أكثر ثباتًا، وجود ليس من بينهم".

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد أتلتيكو مدريد فينيسيوس جونيور ديربي مدريد

