ضربة مزدوجة لبرشلونة.. إصابة رافينيا وخوان جارسيا

تعرض نادي برشلونة لضربة مزدوجة، بإصابة الثنائي البرازيلي رافينيا، والحارس خوان جارسيا، مما سيبعدهما عن مباريات الفريق الكتالوني المقبلة، في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

آس: غياب خوان جارسيا ورافينيا عن برشلونة لثلاثة أسابيع

وكشفت صحيفة آس الإسبانية، أن الحارس خوان جارسيا، أصيب خلال مران برشلونة الصباحي، اليوم الجمعة، بعد مشاركته في الانتصار على حساب ريال أوفييدو بنتيجة 3-1.

وأضافت أن الفحوصات أكدت في الوقت ذاته إصابة البرازيلي رافينيا، في أوتار الركبة بساقه اليمنى، ليتأكد غيابه حتى فترة التوقف الدولي المقبلة.

وأوضحت أن إصابة الثنائي ستبعدهما عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع، مما سيؤكد غيابهما عن المواجهات الثلاث المقبلة، ضد ريال سوسيداد، باريس سان جيرمان وإشبيلية.

برشلونة يستعيد يامال وبالدي.. وراشفورد يعوض غياب رافينيا

وفي المقابل استعاد برشلونة خدمات الثنائي لامين يامال وأليخاندرو بالدي، بعدما شارك في مران الفريق كاملًا اليوم.

ومن المنتظر أن يعوض البولندي تشيزني، غياب خوان جارسيا، بينما سيلجأ فليك لمنح الفرصة للجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد، للمشاركة بصفة أساسية مع غياب رافينيا.