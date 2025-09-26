المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أدار مباراة الأهلي وبيراميدز منذ 28 يومًا.. خافيير روخاس حكمًا لديربي مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:21 م 26/09/2025
خافيير روخاس

الحكم خافيير روخاس

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن تعيين خافيير روخاس حكمًا لديربي ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد والمقرر إقامته، غدًا السبت.

ويستضيف ملعب ميتروبوليتانو ديربي أتلتيكو وريال مدريد في الخامسة والربع مساء غدٍ السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ويتولى خافيير ألبيرولا روخاس إدارة ديربي مدريد على ملعب ميتروبوليتانو.

روخاس هو حكم دولي، وهذا هو موسمه التاسع في دوري الدرجة الأولى بإسبانيا.

وأدار من قبل مباراتي ديربي: الأولى (3-1) لريال مدريد في موسم 2023-2024، والثانية في نفس الموسم، نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وانتهى بفوز ريال مدريد أيضًا بنتيجة 5-3 بعد وقت إضافي.

وكان خافيير روخاس شاهدا على مباراة الأهلي وبيراميدز والتي أقيمت منذ 28 يوما وتحديدًا في 30 أغسطس الماضي بالدوري المصري الممتاز.

وانتصر بيراميدز على الأهلي بنتيجة 2-0.

 

الأهلي أتلتيكو مدريد الريال ديربي مدريد بيراميدز خافيير روخاس

