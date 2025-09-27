المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ديربي الليجا.. موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد والقناة الناقلة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:59 ص 27/09/2025
ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

مباراة سابقة بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على جاره في العاصمة الإسبانية، فريق أتلتيكو، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مبارة ديربي مدريد

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، في تمام الساعة 5:15 مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الليجا.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، التي يستضيفها ملعب واندا ميتروبوليتانو، عبر قناة Bein Sports HD 1، بتعليق علي سعيد الكعبي.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو

قبل موقعة الديربي، يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

بينما جاره أتلتيكو مدريد لم يحصد سوى نصف هذا العدد من النقاط فقط، حيث إنه يملك 9 نقاط، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا.

ويترقب برشلونة صاحب المركز الثاني بـ(16) نقطة، نتيجة مباراة الديربي، التي قد تلعب دورًا في تقدمه لصدارة الليجا، بناءً على نتيجة مباراته ضد ريال سوسيداد، المقرر لها مساء غد الأحد.

ريال مدريد الدوري الإسباني أتلتيكو مدريد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg