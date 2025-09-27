يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على جاره في العاصمة الإسبانية، فريق أتلتيكو، اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، للموسم الحالي 2025-2026.

موعد مبارة ديربي مدريد

تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، في تمام الساعة 5:15 مساء اليوم السبت، بتوقيت مصر والسعودية، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الليجا.

وتذاع مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، التي يستضيفها ملعب واندا ميتروبوليتانو، عبر قناة Bein Sports HD 1، بتعليق علي سعيد الكعبي.

ترتيب ريال مدريد وأتلتيكو

قبل موقعة الديربي، يحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة من 6 مباريات.

بينما جاره أتلتيكو مدريد لم يحصد سوى نصف هذا العدد من النقاط فقط، حيث إنه يملك 9 نقاط، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الليجا.

ويترقب برشلونة صاحب المركز الثاني بـ(16) نقطة، نتيجة مباراة الديربي، التي قد تلعب دورًا في تقدمه لصدارة الليجا، بناءً على نتيجة مباراته ضد ريال سوسيداد، المقرر لها مساء غد الأحد.