مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

نقاط جائزة كوبا.. لامين يامال يتفوق على دوي بفارق ضئيل

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

10:26 ص 27/09/2025
لامين يامال

لامين يامال

كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ضمن الـ 10 الأوائل، في سباق جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

وتوج الإسباني لامين يامال لاعب نادي برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025.

وأظهر عدد الأصوات اكتساح لامين يامال لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان، بفارق يزيد عن 50 نقطة، حيث جمع إجمالي 124 نقطة.

وحصد دوي المركز الثاني في الجائزة برصيد 72 نقطة، وجاء خلفه جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان برصيد 23 نقطة.

وجاء إستيفاو لاعب تشيلسي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وخلفه كينان يلديز في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وتذيل الثنائي أيوب بوعدي لاعب ليل ومايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال الترتيب بدون نقاط.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

Image

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني لامين يامال جائزة كوبا

