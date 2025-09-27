نقاط جائزة كوبا.. لامين يامال يتفوق على دوي بفارق ضئيل

كشف حساب جائزة "البالون دور"، عبر منصة إكس، عن عدد النقاط التي حصل عليها كل لاعب، ضمن الـ 10 الأوائل، في سباق جائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

وتوج الإسباني لامين يامال لاعب نادي برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم لعام 2025.

وأظهر عدد الأصوات اكتساح لامين يامال لمنافسيه، حيث ابتعد عن أقرب ملاحقيه ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان، بفارق يزيد عن 50 نقطة، حيث جمع إجمالي 124 نقطة.

وحصد دوي المركز الثاني في الجائزة برصيد 72 نقطة، وجاء خلفه جواو نيفيز لاعب باريس سان جيرمان برصيد 23 نقطة.

وجاء إستيفاو لاعب تشيلسي في المركز الرابع برصيد 23 نقطة، وخلفه كينان يلديز في المركز الخامس برصيد 6 نقاط.

وتذيل الثنائي أيوب بوعدي لاعب ليل ومايلز لويس سكيلي لاعب أرسنال الترتيب بدون نقاط.

وجاءت القائمة على النحو التالي: