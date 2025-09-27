"مطلوب منافس حقيقي لمباراة ديربي جديرة"، هكذا رُفعت لافتة من جماهير ريال مدريد قبل استضافة فريقهم أتلتيكو مدريد في سانتياجو برنابيو في نوفمبر 2011.

في ذلك الوقت، كان أتلتيكو قد أمضى أكثر من 13 عامًا و25 مباراة دون أي فوز في "الديربي" ضد جاره الأغنى والأكثر قوة تاريخيًا من مختلف أنحاء العاصمة الإسبانية.

تقدم الضيوف بهدف نظيف في ذلك اليوم، لكن حارس مرمى تشيلسي المعار تيبو كورتوا سرعان ما طُرد، وبهذا الفوز، تجاوزت المباراة 5000 دقيقة من اللعب، مليئة بخيبة أمل مدوية لأحد الفريقين وانتصارات ممتعة كما كان متوقعًا للآخر.

سيميوني.. أتلتيكو لم يعد صغيرًا

تغير هذا السيناريو مع نهائي كأس ملك إسبانيا 2013، الذي أقيم في برنابيو، عندما فاجأ فريق دييجو سيميوني ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الوقت الإضافي، ازدادت فرحة جماهير أتلتيكو مدريد بالفوز عندما استلم قائدهم جابي الكأس من ملك إسبانيا (السابق) خوان كارلوس، وهو مشجع لريال مدريد.

ومنذ ذلك الحين، أصبح السجل أكثر تكافؤًا، فبما في ذلك مباريات كأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، شهدنا 43 مباراة ديربي - 16 فوزًا لريال مدريد، و15 تعادلًا، و12 فوزًا لأتلتيكو.

شهدت المباريات الأخيرة تنافسًا شديدًا، حيث انتهت جميع اللقاءات الثلاث التي سبقت دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بالتعادل 1-1، فاز ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياجو برنابيو، ثم لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح في ملعب ميتروبوليتانو بعد فوز أتلتيكو 1-0 في مباراة الإياب، ثم انتصر فريق كارلو أنشيلوتي بركلات الترجيح المثيرة للجدل.

اشتعال التنافس

قالت صحيفة "أتلتيك" في تحليلها للقمة أنه مع تعادل ميزان القوة بين الناديين على أرض الملعب، ازدادت حدة التنافس بينهما خارجه.

لقد ترسخت النظرة المتعالية السابقة لجماهير ريال مدريد - وأحيانًا اللاعبين والمدربين والمديرين - لتتحول إلى التزامٍ بإبقاء جيرانهم في مكانهم المفترض ومحاولة اقناعهم بوجود فارق كبير بين الناديين.

في الوقت نفسه، تآكلت ثقة فريق أتلتيكو مدريد الجديدة بالنفس بسبب بعض الأفعال المشينة، بل والإجرامية، التي قام بها بعض مشجعيه المتطرفين (وهي أفعالٌ يُدينها عمومًا معظم مشجعي أتلتيكو مدريد).

مع استعداد ريال مدريد للسفر إلى ملعب ميتروبوليتانو لمباراة السبت في الدوري الإسباني ضد أتلتيكو مدريد، إليكم قصة ديربي مدريد - وما يعنيه لكلا الجانبين.

ديربي مدريد يقترب من 100 عام

فاز ريال مدريد بأول مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني عام 1929، بهدفين سجلهما مهاجم أتلتيكو السابق مونشين تريانا، لكن فكرة الديربي، كملتقى لنخبة المدينة الأرستقراطية (الريال) ضد منافسيها الشجعان (أتلتيكو)، استغرقت عقودًا لتترسخ.

أصبح ريال مدريد القوة المهيمنة في العاصمة الإسبانية في منتصف القرن العشرين، عندما شكّل الرئيس سانتياجو برنابيو فريقًا زاخرًا بالنجوم، من بينهم ألفريدو دي ستيفانو وفيرينك بوشكاش، محققًا خمسة ألقاب أوروبية متتالية من عام 1956 حتى عام 1960.

مع ازدياد ثراء المنطقة المحيطة بملعب برنابيو شمال المدينة، وهيمنة الفريق محليًا، أصبحت "شرفة" كبار الشخصيات في الملعب ملتقىً لرجال الأعمال والقادة السياسيين والاجتماعيين في إسبانيا.

في هذه الأثناء، غالبًا ما كان مشجعو أتلتيكو ينحدرون من مناطق الطبقة العاملة، بما في ذلك المناطق القريبة من ملعبهم القديم فيسينتي كالديرون جنوب وسط مدينة مدريد.

نشأ شعورٌ بالانتماء، لا سيما في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي خلال رئاسة خيسوس جيل إي جيل، رجل الأعمال العصامي الذي دخل معترك السياسة ثم قضى فترةً في السجن.

على الرغم من أن الناديين كانا يعملان في كثير من الأحيان على مستويات مختلفة، ماليًا ومواهب، إلا أن جماهير المدينة كانت منقسمة بالتساوي تقريبًا، غالبًا ما كانت مباراة الديربي أكثر أهميةً محليًا من مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

يتذكر دي ستيفانو في مقابلةٍ مع ماركا عام 2014: "في زماني، كان أتلتيكو هو المنافس، برشلونة كان أبعد، وكانت المباريات ضدهم تستمر 90دقيقة، أما مباريات الديربي ضد أتلتيكو فكانت تستمر أسبوعًا كاملًا، كنا نريد الفوز عليهم بأي ثمن، وإلا، ففي اليوم التالي، في المكتب، أو الحانة، أو في الشارع، كان مشجعوهم يسخرون منا".

فلورنتينو بيريز وديربي مدريد

في عهد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز، حقق ريال مدريد قفزات نوعية منذ عام 2000، حيث تعاقد مع نجوم عالميين مثل زين الدين زيدان ورونالدو نازاريو وديفيد بيكهام في ولايته الأولى، ومؤخرًا كريستيانو رونالدو وجود بيلينجهام وكيليان مبابي.

وتوضح صحيفة "أتلتيك" أيضًا أن ريال مدريد يحظى الآن بحوالي 500 مليون مشجع حول العالم، وتبلغ إيراداته السنوية أكثر من مليار يورو (870 مليون جنيه إسترليني، 1.2 مليار دولار).

صرح مدير ريال مدريد خوسيه أنخيل سانشيز لصحيفة التايمز عام 2004: "نحن أشبه بفيلم ضخم، مثل رجال بالأسود - أو في حالتنا، رجال بالأبيض، لدينا قصة رائعة لنرويها، وإنتاج رائع، ونجوم شباك التذاكر من الطراز الرفيع".

خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قضى أتلتيكو مدريد بعض الوقت في دوري الدرجة الثانية الإسباني، وتراكمت عليه ديون بلغت 500 مليون يورو، ومع ذلك، أتاح الديربي فرصة - مرتين على الأقل سنويًا عندما يكون الفريقان في نفس الدرجة - للفوز على جارهما الأكثر ثراءً.

قال أسطورة أتلتيكو أديلاردو رودريجيز لصحيفة "آس" الإسبانية "أول ما فعله أتلتيكو هو الاطلاع على جدول المباريات لمعرفة موعد مواجهتنا لهم، وكان هناك من فضّل الفوز على ريال مدريد، حتى على الفوز بالبطولات".

عصر ما بعد كسر هيمنة الريال

حتى بعد أن أنهى فريق سيميوني مسيرة طويلة دون فوز في الديربي عام 2013، ظلّ العديد من المرتبطين بأتليتيكو يعتبرون وضعهم كفريق ضعيف نقطة قوة.

قال لاعب خط الوسط تياجو مينديز لصحيفة "آس" عام 2014: "هذه أوقات عصيبة، والناس يتعاطفون معنا، فنحن نواجه العديد من التحديات، نحن مثل روبن هود".

شهدت مسيرة سيميوني التدريبية لأتليتيكو، التي استمرت 15 عامًا، تحولًا كبيرًا في مسيرة النادي، خاصةً بعد انتقاله عام 2017 إلى ملعبه الجديد اللامع "متروبوليتانو".

ورغم أن ملك إسبانيا الحالي، فيليبي السادس، وعمدة المدينة، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، كلاهما من مشجعي أتلتيكو، ومع ذلك، لا يزال الانقسام المالي واضحا - فقد بلغ دخل النادي في موسم 2023-2024 459 مليون يورو، أي أقل من نصف دخل منافسيه.

ديربي مدريد حدثًا قاريًا

في غضون ذلك، أصبح ديربي مدريد حدثًا ثابتًا على الساحة القارية، حيث يصل الفريقان بانتظام إلى المراحل النهائية من دوري أبطال أوروبا.

في عام 2014، كان أتلتيكو مدريد بقيادة سيميوني على بُعد ثوانٍ من الفوز بما كان سيصبح أول لقب له في دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا، لكن مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس سجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 93، ثم سحق ريال مدريد منافسه المتعثر ليفوز 4-1 في الوقت الإضافي.

بعد عامين في ميلانو، واجه أتلتيكو مدريد مرة أخرى، واقترب أكثر من اللقب. انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الإضافي، وأضاع خوانفران، الظهير الأيمن لأتليتيكو، الذي كان لاعبًا في صفوف ريال مدريد في سن المراهقة، ركلة الجزاء الحاسمة في ركلات الترجيح.

كما تفوق ريال مدريد في مواجهات الديربي في أدوار خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا في موسمي 2014-2015 و2016-2017، بينما انتهت مباراة دور الستة عشر الموسم الماضي في أقسى الظروف على أتلتيكو.

أُلغيت ركلة جزاء جوليان ألفاريز المُحوَّلة في ركلات الترجيح بعد أن اعتُبر أن المهاجم الأرجنتيني لمس الكرة مرتين أثناء انزلاقه، فاز ريال مدريد بهدفٍ سجله أنطونيو روديغر، واحتفل قلب الدفاع الألماني وزملاؤه أمام جماهير أتلتيكو.

غرّم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) كلاً من روديجر ومبابي، وأُوقِفا لمباراة واحدة مع وقف التنفيذ لـ"مخالفتهما القواعد الأساسية للسلوك اللائق" عقب احتفالاتهما، بينما غُرِّم داني سيبايوس للسبب نفسه.

وبدا أن روديجر قام بإشارةٍ تُشير إلى قطع الحلق تجاه جماهير الفريق المضيف على أرض الملعب، وأظهرت لقطاتٌ مبابي وسيبايوس وهما يقومان بإشاراتٍ بذيئة تجاه الجماهير أثناء توجههما إلى غرف الملابس.

استمر الجدل حول ركلة جزاء ألفاريز - فقد قدّم أتلتيكو شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وفي يونيو، قضت الهيئة التشريعية للعبة (IFAB)، بأنه في الحالة نفسها، تُعاد ركلة جزاء "اللمسة المزدوجة" مثل ركلة الأرجنتيني بدلاً من إلغائها. وبحلول ذلك الوقت، كان الأوان قد فات بالنسبة لسيميوني وفريقه.