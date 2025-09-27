تتجه الأنظار اليوم السبت، صوب ملعب ميتروبوليتانو، الذي سيستضيف المواجهة التي ستجمع بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويواجه فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الأسبوع السابع، من مباريات الدوري الإسباني، حيث يرغب ثنائي العاصمة مدريد، في تحقيق نتيجة إيجابية بحثًا عن مواصلة المشوار لخطف اللقب من برشلونة.

الفوز هدف ثنائي مدريد

يرغب ريال مدريد، متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني، في الفوز أمام أتلتيكو مدريد من أجل الحفاظ على صدارته، خاصة مع الضغط الكبير من برشلونة الوصيف بفارق نقطتين فقط.

ويحتل ريال مدريد الصدارة بعد مرور 6 جولات، إذ نجح الميرنجي في حصد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، دون أن يتعثر في أي مواجهة سواء بالتعادل أول الهزيمة.

ويأتي برشلونة في الوصافة برصيد 16 نقطة خلف ريال مدريد بفارق نقطتين، وينتظر البلوجرانا تعثر فريق العاصمة أمام جاره، من أجل استغلال الفرصة ليواصل رحلة الدفاع عن لقبه.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز التاسع على غير العادة، حيث يسعى الروخي بلانكوس لاستعادة مكانته في المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز التاسع برصيد 9 نقاط، حيث نجح الفريق في تحقيق الفوز خلال مواجهتين وتعادل في 3 مناسبات، وتلقى هزيمة واحدة.

مواجهات أتلتيكو مدريد وريال مدريد

يتفوق فريق ريال مدريد بشكل واضح على جاره أتلتيكو، ويظهر ذلك في نتائج مباريات الثنائي، حيث يملك الميرنجي الأفضلية في عدد مرات الفوز في الديربي بالدوري الإسباني.

والتقى ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، خلال 176 مباراة في الدوري الإسباني، وحقق الميرنجي الفوز في 91 مواجهة، مقابل 41 انتصار حققه الروخي بلانكوس، وكان التعادل سيد الموقف في 44 مناسبة.

هدافو مباريات الديربي

شهدت مباريات الديربي بين ريال مدريد وجاره أتلتيكو غزارة تهديفية كبيرة، خلال المواجهات التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي بلغت 176 مباراة.

وأحرز فريق ريال مدريد 302 هدفًا، مقابل 226 هدفًا سجلهم نادي أتلتيكو مدريد، ويتربع ألفريدو دي ستيفانو، مهاجم الميرنجي الراحل على صدارة الهدافين في تاريخ الديربي.

- ألفريدو دي ستيفانو (ريال مدريد): 13 هدفًا

- سانتيانا (ريال مدريد): 13 هدفًا

- كريستيانو رونالدو (ريال مدريد): 12 هدفًا

- راؤول (ريال مدريد): 11 هدفًا

- فيرينك بوشكاش (ريال مدريد): 9 أهداف

موعد مباراة ديربي مدريد

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد، في تمام الساعة 5:15 مساءً اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتنقل مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد، عبر قناة "بي إن سبورتس 1" الناقل الحصري للدوري الإسباني، بتعليق علي سعيد الكعبي.