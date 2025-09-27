المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

- -
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سجل ضعيف أمام أتلتيكو.. ديربي مدريد تحدٍ جديد لفينيسيوس

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

01:22 م 27/09/2025
فينيسيوس

فينيسيوس

الأرقام تناقض الانطباع السائد بأن فينيسيوس لاعب ريال مدريد لا يقدم الأداء المنتظر.

فبعيدًا عن الهدف وصناعة الهدف في فوز الثلاثاء على ليفانتي، فإن إسهامه في هجوم ريال مدريد يوازي تأثير لاعب لم يكن يومًا هدافًا طبيعيًا.

الأرقام تكذّب الانطباعات

ورغم ذلك، فقد سجل أربعة أهداف تحت قيادة تشابي (نفس حصيلة جونزالو جارسيا)، وقدم نفس عدد التمريرات الحاسمة (الأكثر في الفريق بالتساوي مع أردا جولر)، كما يحتل المركز الثالث في صناعة الفرص بـ21 فرصة، خلف أردا جولر (30) وكيليان مبابي (27).

الحقيقة أن الروتين التدريبي الذي منحه تشابي له في مباراتي ريال أوفييدو وأولمبيك مارسيليا يبدو أنه أتى بثماره.

أمام ليفانتي، كان فينيسيوس هو "فيني الحقيقي" الذي يعرفه الجميع، فاتحًا الطريق أمام ريال مدريد لانتصار مريح في ملعب "سيوتات"، حيث سجل الهدف الأول بلمسة على طريقة مودريتش، كما صنع الهدف الأول لماستانتونو، لعب كامل الـ90 دقيقة، وتعرض لستة أخطاء، سدد خمس مرات على المرمى، وأجرى أربع مراوغات.

قال تشابي ألونسو بعد المباراة: "فينيسيوس قدّم أداءً حاسمًا وكان في غاية الأهمية"، وقد منحه المدرب مشاركته الأساسية الثانية على التوالي بعد فترة من التناوب مع رودريجو الذي غيّر مركزه ليصبح منافسًا مباشرًا للبرازيلي. الأرقام تدعم اللاعب رقم 7 مقارنةً بالرقم 11، إذ صنع الأخير تمريرة حاسمة واحدة فقط وخلق ست فرص، وهو رقم أقل بكثير من منافسه الجديد.

عين على الديربي

كل المؤشرات تدل على أن فينيسيوس سيبدأ أساسيًا في ديربي السبت أمام أتلتيكو مدريد، المباراة التي تحمل دائمًا طابعًا ساخنًا بالنسبة له في ملعب ميتروبوليتانو، ففي اللقاء الأخير مثلًا، أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بجعل الأمور أقل توترًا لفريقه، الذي اضطر لاحقًا إلى اللجوء لركلات الترجيح لحسم تأهله إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

تلك الركلة المهدرة كان يمكن أن تكون الهدف الثاني فقط لفينيسيوس أمام أتلتيكو مدريد، الخصم الذي لم يتمكن من هز شباكه سوى مرة واحدة في 17 مواجهة، وهو ثاني أكثر فريق واجهه.

الفريق الوحيد الذي لعب ضده أكثر هو برشلونة (21 مباراة)، لكن أمامه كانت أرقام البرازيلي أفضل بكثير: سبعة أهداف وست تمريرات حاسمة.

ذكرى كأس الملك

هدف فينيسيوس الوحيد أمام أتلتيكو جاء في مباراة كأس الملك، ضمن ربع نهائي موسم 2022-2023 (من مباراة واحدة)، وقد حُسم اللقاء في الأشواط الإضافية، حين سجل البرازيلي الهدف الثالث لريال مدريد بعد انطلاقة من نصف ملعبه، في وقت كان فيه الخصم يائسًا لمعادلة التقدم الذي منحه كريم بنزيما للميرينجي في الوقت الإضافي.

رغم كل شيء، تبقى أرقام فينيسيوس في الديربي إيجابية للغاية، فقد فاز في 10 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر اثنتين فقط، وكلتاهما كانتا على ملعب ميتروبوليتانو.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا أتلتيكو مدريد فينيسيوس ديربي مدريد

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg