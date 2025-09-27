سجل ضعيف أمام أتلتيكو.. ديربي مدريد تحدٍ جديد لفينيسيوس

الأرقام تناقض الانطباع السائد بأن فينيسيوس لاعب ريال مدريد لا يقدم الأداء المنتظر.

فبعيدًا عن الهدف وصناعة الهدف في فوز الثلاثاء على ليفانتي، فإن إسهامه في هجوم ريال مدريد يوازي تأثير لاعب لم يكن يومًا هدافًا طبيعيًا.

الأرقام تكذّب الانطباعات

ورغم ذلك، فقد سجل أربعة أهداف تحت قيادة تشابي (نفس حصيلة جونزالو جارسيا)، وقدم نفس عدد التمريرات الحاسمة (الأكثر في الفريق بالتساوي مع أردا جولر)، كما يحتل المركز الثالث في صناعة الفرص بـ21 فرصة، خلف أردا جولر (30) وكيليان مبابي (27).

الحقيقة أن الروتين التدريبي الذي منحه تشابي له في مباراتي ريال أوفييدو وأولمبيك مارسيليا يبدو أنه أتى بثماره.

أمام ليفانتي، كان فينيسيوس هو "فيني الحقيقي" الذي يعرفه الجميع، فاتحًا الطريق أمام ريال مدريد لانتصار مريح في ملعب "سيوتات"، حيث سجل الهدف الأول بلمسة على طريقة مودريتش، كما صنع الهدف الأول لماستانتونو، لعب كامل الـ90 دقيقة، وتعرض لستة أخطاء، سدد خمس مرات على المرمى، وأجرى أربع مراوغات.

قال تشابي ألونسو بعد المباراة: "فينيسيوس قدّم أداءً حاسمًا وكان في غاية الأهمية"، وقد منحه المدرب مشاركته الأساسية الثانية على التوالي بعد فترة من التناوب مع رودريجو الذي غيّر مركزه ليصبح منافسًا مباشرًا للبرازيلي. الأرقام تدعم اللاعب رقم 7 مقارنةً بالرقم 11، إذ صنع الأخير تمريرة حاسمة واحدة فقط وخلق ست فرص، وهو رقم أقل بكثير من منافسه الجديد.

عين على الديربي

كل المؤشرات تدل على أن فينيسيوس سيبدأ أساسيًا في ديربي السبت أمام أتلتيكو مدريد، المباراة التي تحمل دائمًا طابعًا ساخنًا بالنسبة له في ملعب ميتروبوليتانو، ففي اللقاء الأخير مثلًا، أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بجعل الأمور أقل توترًا لفريقه، الذي اضطر لاحقًا إلى اللجوء لركلات الترجيح لحسم تأهله إلى الدور التالي من دوري أبطال أوروبا.

تلك الركلة المهدرة كان يمكن أن تكون الهدف الثاني فقط لفينيسيوس أمام أتلتيكو مدريد، الخصم الذي لم يتمكن من هز شباكه سوى مرة واحدة في 17 مواجهة، وهو ثاني أكثر فريق واجهه.

الفريق الوحيد الذي لعب ضده أكثر هو برشلونة (21 مباراة)، لكن أمامه كانت أرقام البرازيلي أفضل بكثير: سبعة أهداف وست تمريرات حاسمة.

ذكرى كأس الملك

هدف فينيسيوس الوحيد أمام أتلتيكو جاء في مباراة كأس الملك، ضمن ربع نهائي موسم 2022-2023 (من مباراة واحدة)، وقد حُسم اللقاء في الأشواط الإضافية، حين سجل البرازيلي الهدف الثالث لريال مدريد بعد انطلاقة من نصف ملعبه، في وقت كان فيه الخصم يائسًا لمعادلة التقدم الذي منحه كريم بنزيما للميرينجي في الوقت الإضافي.

رغم كل شيء، تبقى أرقام فينيسيوس في الديربي إيجابية للغاية، فقد فاز في 10 مباريات، وتعادل في خمس، وخسر اثنتين فقط، وكلتاهما كانتا على ملعب ميتروبوليتانو.