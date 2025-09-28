المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

2 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

فليك: لا أفكر في مباراة باريس سان جيرمان.. ولامين يامال سيتواجد أمام ريال سوسيداد

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

02:24 م 27/09/2025
فليك

فليك

أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أنه لا يفكر في مباراة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن لامين يامال سيعود أمام ريال سوسيداد.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تصريحات هانسي فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: "ريال سوسيداد يتميز بأسلوب لعب واضح، يعتمدون على البناء من الخلف وفي الهجوم لديهم مهاجم رائع، إنهم أقوياء وسريعون، لكننا نملك أيضًا لاعبين جيدين، هذه فرصة لإظهار قوتنا".

وأضاف: "ليس من الجيد غياب خوان جارسيا، أصيب في المباراة الأخيرة ضد أوفييدو لكن هذه الأمور واردة، الآن عاد تشيزني وإذا نظرنا إلى النصف الثاني من الموسم الماضي، فسنجد أننا فزنا في كل مباراة تقريبًا مع تشيزني، وكان حاضرًا وفزنا بثلاثة ألقاب معه، إنه حارس مرمى رائع وشخص رائع، ولا شك لديّ فيه".

وتابع: "خطر انتكاسة لامين يامال؟ لا أشعر بهذا الشعور، لا أحد يعلم ما قد يحدث، لكننا على يقين بأن الوقت قد حان لعودته، نحن سعداء بأنه سيكون متاحًا غدًا".

وواصل مدرب برشلونة: "لدينا فريق رائع رغم الإصابات، نركز على ما في وسعنا وهو ما يجب أن نؤثر فيه".

وأتم هانسي فليك تصريحاته: "مباراة باريس سان جيرمان؟ نحن نركز دائمًا على المباراة القادمة وهي غدًا ضد ريال سوسيداد، ثم سنرى كيف نريد اللعب ونستعد لمباراة باريس سان جيرمان، حاليًا نحقق سلسلة انتصارات متتالية من أربع مباريات، وعلينا أن نواصل ذلك ونُظهر لجماهيرنا نفس الروح التي أظهرناها في الموسم الماضي غدًا، لا يهم عدد المباريات التي نعاني فيها من إصابات، فقط في المباريات التي يمكنهم المشاركة فيها، سيقدمون أداءً رائعًا بالتأكيد".

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ريال سوسيداد الدوري الإسباني الليجا لامين يامال فليك

التعليقات

مباشر
برينتفورد

برينتفورد

2 1
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

34

خطأ لصالح باتريك دورجو لاعب مانشستر يونايتد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
