أكد الألماني هانسي فليك المدير الفني لنادي برشلونة، أنه لا يفكر في مباراة باريس سان جيرمان في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن لامين يامال سيعود أمام ريال سوسيداد.

ويلتقي برشلونة مع نظيره ريال سوسيداد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

تصريحات هانسي فليك

وقال فليك في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال سوسيداد: "ريال سوسيداد يتميز بأسلوب لعب واضح، يعتمدون على البناء من الخلف وفي الهجوم لديهم مهاجم رائع، إنهم أقوياء وسريعون، لكننا نملك أيضًا لاعبين جيدين، هذه فرصة لإظهار قوتنا".

وأضاف: "ليس من الجيد غياب خوان جارسيا، أصيب في المباراة الأخيرة ضد أوفييدو لكن هذه الأمور واردة، الآن عاد تشيزني وإذا نظرنا إلى النصف الثاني من الموسم الماضي، فسنجد أننا فزنا في كل مباراة تقريبًا مع تشيزني، وكان حاضرًا وفزنا بثلاثة ألقاب معه، إنه حارس مرمى رائع وشخص رائع، ولا شك لديّ فيه".

وتابع: "خطر انتكاسة لامين يامال؟ لا أشعر بهذا الشعور، لا أحد يعلم ما قد يحدث، لكننا على يقين بأن الوقت قد حان لعودته، نحن سعداء بأنه سيكون متاحًا غدًا".

وواصل مدرب برشلونة: "لدينا فريق رائع رغم الإصابات، نركز على ما في وسعنا وهو ما يجب أن نؤثر فيه".

وأتم هانسي فليك تصريحاته: "مباراة باريس سان جيرمان؟ نحن نركز دائمًا على المباراة القادمة وهي غدًا ضد ريال سوسيداد، ثم سنرى كيف نريد اللعب ونستعد لمباراة باريس سان جيرمان، حاليًا نحقق سلسلة انتصارات متتالية من أربع مباريات، وعلينا أن نواصل ذلك ونُظهر لجماهيرنا نفس الروح التي أظهرناها في الموسم الماضي غدًا، لا يهم عدد المباريات التي نعاني فيها من إصابات، فقط في المباريات التي يمكنهم المشاركة فيها، سيقدمون أداءً رائعًا بالتأكيد".