فترة التعافي من 4 إلى 6 أسابيع.. برشلونة يعلن نجاح العملية الجراحية لخوان جارسيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

03:32 م 27/09/2025
خوان جارسيا حارس برشلونة

خوان جارسيا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها خوان جارسيا حارس مرمى الفريق الكتالوني.

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق، عن إصابة خوان جارسيا بتمزق في الغضروف الداخلي لركبته اليسرى.

فترة التعافي من 4 إلى 6 أسابيع

وقال برشلونة في بيان رسمي أصدره مساء اليوم السبت: "خضع خوان جارسيا لعملية جراحية صباح اليوم في مستشفى برشلونة لتمزق غضروف داخلي في ركبته اليسرى".

وأتم بيان النادي الكتالوني: "أجرى الدكتور خوان كارليس مونلو عملية تنظير المفصل، من المتوقع أن تتراوح فترة التعافي بين 4 و6 أسابيع، حسب حالة اللاعب".

وبذلك تأكد غياب خوان جارسيا عن مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وهناك شكوك حول مشاركة الحارس الإسباني في مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد، في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

مباراة برشلونة القادمة
برشلونة الدوري الإسباني الليجا خوان جارسيا

