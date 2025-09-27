حسم أتلتيكو مدريد لقاء الديربي بعدما لقن ريال مدريد درسًا قاسيًا بنتيجة 5-2 في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإسباني.

وأقيمت مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد على ملعب "ميتروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

تشكيل ديربي مدريد

دخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة مكونة من: "كورتوا - ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال - تشواميني - فالفيردي - أردا جولير - بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي".

وجاء تشكيل أتلتيكو كالتالي: "أوبلاك، هانكو، لونورماند، لينجليه، يورينتي، نيكو جونزاليس، كوكي، باريوس، جوليانو، سورلوث، ألفاريز".

هدد أتلتيكو مدريد مرمى الريال في الدقيقة 11 بعد كرة عرضية رائعة وقابلها ألكسندر سورلوث برأسية من داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها كورتوا ببراعة.

أتلتيكو يفتتح التسجيل

وفي الدقيقة 14 نجح أتلتيكو مدريد أن يفتتح التسجيل بعد كرة عرضية من جوليانو سيميوني ورأسية من روبن لو نورماند داخل شباك الريال، لتصبح النتيجة 1-0.

وجاء التعادل لريال مدريد في الدقيقة 26 بعد كرة طولية رائعة من جولر واستلام من مبابي الذي أطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتسكن شباك أتلتيكو، لتتحول النتيجة إلى 1-1.

ريمونتادا الريال

وقلب ريال مدريد الطاولة على أتلتيكو بعدما تقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 36 بعد تمريرة رائعة من فينيسيوس إلى أردا جولر الذي أطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى داخل شباك أوبلاك، ليتقدم الملكي بنتيجة 2-1.

ومنع القائم في الدقيقة 39 أتلتيكو مدريد من هدف بعد تسديدة قوية من جوليان ألفاريز.

وشهدت الدقيقة 43 تسجيل هدفا من لينجليه مدافع أتلتيكو مدريد ولكن تم إلغاءه بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو بسبب لمسة يد.

شوط أول مثير 2-2

ورفض أتلتيكو أن يخرج من الشوط الأول مهزومًا، حيث استطاع أن يتعادل في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من كوكي ورأسية سورلوث، لتصبح النتيجة 2-2.

وانتهت أحداث الشوط الأول المثير في ديربي مدريد بالتعادل 2-2.

سورلوث يدرك التعادل لأتليتيكو مدريد ويشعل الديربي 🔥#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/DB7SO1fOwt — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

وفي الدقيقة 50 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لصالح أتلتيكو مدريد بعد تدخل بالقدم من جولر في وجه نيكو جونزاليس داخل منطقة الجزاء.

أتلتيكو يضرب الريال بهدفين في 12 دقيقة

واستطاع ألفاريز أن يسجل ضربة الجزاء ببراعة في الدقيقة 52، ليعود أتلتيكو مدريد للتقدم على ريال مدريد بنتيجة 3-2.

وفرض أتلتيكو مدريد سيطرته، فأهدر هدفا في الدقيقة 63 بعد تمريرة بينية وقابلها سورلوث بتسديدة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن أنقذ كورتوا مرماه.

وفي الدقيقة 64 نفذ ألفاريز ضربة حرة مباشرة لتسكن شباك ريال مدريد، ليفرض أتلتيكو قبضته على الديربي بنتيجة 4-2.

🤩⚽️ شاهد روعة وجمال هدف خوليان ألفاريز في الديربي#الدوري_الإسباني pic.twitter.com/bj9QYMEy65 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 27, 2025

وقبل نهاية الديربي، أحرز أتلتيكو مدريد الهدف الخامس في شباك الريال عن طريق جريزمان في الدقيقة 90+4.

وانتهت أحداث المباراة بفوز أتلتيكو على ريال مدريد بنتيجة 5-2.

ترتيب الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وأصبح مهددا بفقدان الصدارة حال فوز برشلونة غدًا الأحد أمام ريال سوسيداد.

ويحتل الريال حاليًا المركز الأول بجدول ترتيب الليجا برصيد 18 نقطة، ويليه برشلونة بـ16 نقطة، بينما رفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع.

وتستمر عقدة ريال مدريد في ديربي الليجا، حيث لم يفز في آخر 6 مباريات بالدوري أمام أتلتيكو (4 تعادلات، وهزيمتان).