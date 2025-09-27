المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

0 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

هدية لبرشلونة.. ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية ديربي مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:37 م 27/09/2025
ريال مدريد

ريال مدريد ضد أتلتيكو

يمتلك برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز الذي حققه أتلتيكو مدريد على ريال مدريد، مساء اليوم السبت.

وسقط ريال مدريد بهزيمة قاسية ضد أتلتيكو في الديربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو (لو نورماند، سورلوث، ألفاريز "هدفان"، وجريزمان)، بينما أحرز ثنائية الريال (مبابي، جولر).

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

ترتيب الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 18 نقطة.

وأصبح الريال مهددا بفقدان الصدارة، حيث حال فوز برشلونة (16 نقطة) غدًا الأحد أمام ريال سوسيداد، سيعتلي النادي الكتالوني قمة الليجا.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة بجدول الترتيب في المركز الرابع.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

ريال مدريد Atletico Madrid الريال مباراة ريال مدريد اليوم مباشر أتلتيكو مدريد ضد الريال ريال مدريد واتلتيكو مدريد ماتش ريال مدريد مشاهدة مباراة ريال مدريد ترتيب الدوري الاسباني

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
بيراميدز

بيراميدز

- -
طلائع الجيش

طلائع الجيش

3

يحتل بيراميدز المركز الثامن برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الـ14 برصيد 9 نقاط

تفاصيل المباراة
