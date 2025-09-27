يمتلك برشلونة فرصة اعتلاء صدارة الدوري الإسباني بعد الفوز الذي حققه أتلتيكو مدريد على ريال مدريد، مساء اليوم السبت.

وسقط ريال مدريد بهزيمة قاسية ضد أتلتيكو في الديربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو (لو نورماند، سورلوث، ألفاريز "هدفان"، وجريزمان)، بينما أحرز ثنائية الريال (مبابي، جولر).

ترتيب الدوري الإسباني

تلقى ريال مدريد الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 18 نقطة.

وأصبح الريال مهددا بفقدان الصدارة، حيث حال فوز برشلونة (16 نقطة) غدًا الأحد أمام ريال سوسيداد، سيعتلي النادي الكتالوني قمة الليجا.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة بجدول الترتيب في المركز الرابع.

