أكد تشابي ألونسو المدير الفني لنادي ريال مدريد أن فريقه تلقى هزيمة مستحقة في ديربي أتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

وسقط ريال مدريد بهزيمة قاسية ضد أتلتيكو في الديربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو (لو نورماند، سورلوث، ألفاريز "هدفان"، وجريزمان)، بينما أحرز ثنائية الريال (مبابي، جولر).

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي: "لقد كانت مباراة سيئة، لم نلعب جيدًا لا جماعيًا ولا في الضغط، لم نكن في المستوى الذي كان يجب أن نكون عليه".

وأضاف: "نحن في مرحلة بناء، وهذه هي أول هزيمة ويجب أن نتعلم مما حدث، لكن لا توجد أعذار، نحن متألمون، إنه ديربي وهزيمة مستحقة، لم نكن في مستوى أجواء المباراة، افتقدنا للسرعة، والهزيمة مؤلمة".

وعن ما الذي افتقده ريال مدريد في الديربي؟، رد ألونسو، قائلًا: "كنت أرى أننا لم نكن في أفضل حالاتنا، وأننا نفتقد للإيقاع والسرعة، هذا ما افتقدناه".

تلقى ريال مدريد الخسارة الأولى في الدوري الإسباني هذا الموسم، وتوقف رصيده عند 18 نقطة.

وأصبح الريال مهددا بفقدان الصدارة، حيث حال فوز برشلونة (16 نقطة) غدًا الأحد أمام ريال سوسيداد، سيعتلي النادي الكتالوني قمة الليجا.

ورفع أتلتيكو رصيده إلى 12 نقطة بجدول الترتيب في المركز الرابع.

