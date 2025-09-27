المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

5 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

2 1
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

4 0
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

5 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

1 1
19:00
أتالانتا

أتالانتا

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
تاوباتي

تاوباتي

22 41
17:45
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
تولوز

تولوز

2 2
20:00
نانت

نانت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

1 0
22:05
اوكسير

اوكسير

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أصيب في الديربي.. ميليتاو يثير قلق ريال مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:46 م 27/09/2025
إصابة ميليتاو في ديربي مدريد

إصابة ميليتاو في ديربي مدريد

أثار البرازيلي إيدير ميليتاو قلق ريال مدريد بعد اضطراره للخروج بين شوطي مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو في الديربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو (لو نورماند، سورلوث، ألفاريز "هدفان"، وجريزمان)، بينما أحرز ثنائية الريال (مبابي، جولر).

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميليتاو أصيب في كاحله الأيسر في بداية المباراة بعد انتزاعه الكرة من سورلوث ولكن تلقى اللاعب العلاج واستمر في الملعب قبل أن يتم استبداله مع الشوط الثاني.

وأضاف أن الأمر بدا مُقلقًا، وبقى ميليتاو في غرفة الملابس ولم يتمكن من مواصلة المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ميليتاو سيخضع للفحوصات لتأكيد مدى الإصابة.

وكان ميليتاو يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد الموسمين الماضيين اللذين عانى فيهما من كابوس الإصابات.

ولم يلعب سوى 18 مباراة الموسم الماضي بسبب ثلاث إصابات أبعدته عن الملاعب لمدة 255 يومًا.

وفي الموسم السابق، 2023-2024، لعب المدافع 13 مباراة فقط، قضى خلالها 231 يومًا غائبًا عن الملاعب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

ريال مدريد الريال ميليتاو أتلتيكو مدريد ضد الريال ريال مدريد واتلتيكو مدريد ترتيب الدوري الاسباني نتيجه مباراه ريال مدريد واتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

من يحسم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg