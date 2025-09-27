أصيب في الديربي.. ميليتاو يثير قلق ريال مدريد

أثار البرازيلي إيدير ميليتاو قلق ريال مدريد بعد اضطراره للخروج بين شوطي مباراة الديربي ضد أتلتيكو مدريد بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد أمام أتلتيكو في الديربي بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وسجل أهداف أتلتيكو (لو نورماند، سورلوث، ألفاريز "هدفان"، وجريزمان)، بينما أحرز ثنائية الريال (مبابي، جولر).

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميليتاو أصيب في كاحله الأيسر في بداية المباراة بعد انتزاعه الكرة من سورلوث ولكن تلقى اللاعب العلاج واستمر في الملعب قبل أن يتم استبداله مع الشوط الثاني.

وأضاف أن الأمر بدا مُقلقًا، وبقى ميليتاو في غرفة الملابس ولم يتمكن من مواصلة المباراة.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن ميليتاو سيخضع للفحوصات لتأكيد مدى الإصابة.

وكان ميليتاو يستعيد مكانه في التشكيلة الأساسية بعد الموسمين الماضيين اللذين عانى فيهما من كابوس الإصابات.

ولم يلعب سوى 18 مباراة الموسم الماضي بسبب ثلاث إصابات أبعدته عن الملاعب لمدة 255 يومًا.

وفي الموسم السابق، 2023-2024، لعب المدافع 13 مباراة فقط، قضى خلالها 231 يومًا غائبًا عن الملاعب.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا