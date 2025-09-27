وصل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى هدفه رقم 199 مع أتلتيكو مدريد بعدما هز شباك ريال مدريد في الديربي، اليوم السبت.

ودخل جريزمان بديلًا أمام ريال مدريد، ليسجل الهدف الخامس لأتلتيكو في الفوز بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

وكسر المهاجم الفرنسي صيامه التهديفي، حيث قضى 1092 دقيقة دون تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني قبل أن يهز شباك ريال مدريد، حيث كان آخر هدف له في فبراير الماضي ضد مايوركا.

ورفع جريزمان رصيده إلى 199 هدفا مع أتلتيكو مدريد.

وأصبح الآن على بعد هدف واحد من أن يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 200 هدف كلاعب في أتلتيكو مدريد.

