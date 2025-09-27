المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كسر صيامه في الديربي.. جريزمان يصل إلى هدفه الـ 199 مع أتلتيكو مدريد

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:30 م 27/09/2025
جريزمان

جريزمان - أتلتيكو ضد ريال مدريد

وصل الفرنسي أنطوان جريزمان إلى هدفه رقم 199 مع أتلتيكو مدريد بعدما هز شباك ريال مدريد في الديربي، اليوم السبت.

ودخل جريزمان بديلًا أمام ريال مدريد، ليسجل الهدف الخامس لأتلتيكو في الفوز بنتيجة 5-2 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

سيميوني لا يرحم ألونسو.. أتلتيكو يحكم الديربي ويضرب ريال مدريد بخماسية في الليجا

وكسر المهاجم الفرنسي صيامه التهديفي، حيث قضى 1092 دقيقة دون تسجيل أي هدف في الدوري الإسباني قبل أن يهز شباك ريال مدريد، حيث كان آخر هدف له في فبراير الماضي ضد مايوركا.

ورفع جريزمان رصيده إلى 199 هدفا مع أتلتيكو مدريد.

وأصبح الآن على بعد هدف واحد من أن يصبح أول لاعب في التاريخ يسجل 200 هدف كلاعب في أتلتيكو مدريد.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا اضغط هنا

 

