كلام فى الكورة
هيثم حسن: لم أتخذ قراري النهائي بتمثيل منتخب مصر حتى الآن

وسام محمد

كتب - وسام محمد

12:02 ص 28/09/2025
هيثم حسن

هيثم حسن

أكد هيثم حسن، لاعب ريال أوفييدو الإسباني، أنه لم يتخذ القرار النهائي بتمثيل منتخب مصر حتى الآن.

ويمتلك هيثم حسن الجنسية المصرية، بالإضافة إلى الجنسية الفرنسية والتونسية.

وقال هيثم حسن في مداخلة هاتفية عبر قناة إم بي سي مصر2: "منتخب مصر بدأ التواصل مع وكلائي منذ عدة سنوات، والبداية كانت من جهاز منتخب مصر السابق، ومؤخرًا كان هناك اتصال مباشر معي كي انضم إلى المنتخب".

وأضاف: "حتى الآن لم نتواصل إلى اتفاق نهائي، لكنني فخورًا أنني مصري، لا يزال وكلائي في محادثات مع المسؤولين، لم اتخذ القرار النهائي حول انضمامي إلى منتخب مصر، وسأقوم بالاختيار قريبًا".

لم اشترط على منتخب مصر

وتابع: "لم اشترط للانضمام إلى منتخب مصر بكل تأكيد، أي شخص سيكون فخورًا بتمثيل مصر، وكما قلت أنا على تواصل مستمر مع مع المسؤولين، وأحترم كثيرًا حسام حسن مدرب المنتخب".

وأوضح: "لا أعلم الموعد النهائي لاتخاذ القرار، ولكن سيكون في القريب العاجل، أريد التركيز في مسيرتي، وبطولة أمم أفريقيا وكأس العالم اقتربا لذلك عليّ أن اتخذ القرار سريعًا".

وأتم: "هيثم حسن: لم أتخذ قراري النهائي بتمثيل منتخب مصر حتى الآن".

ومثل هيثم حسن منتخبات فرنسا في الأعمار المختلفة، لكنه لم يعلب لأي منتخب على مستوى الفريق الأول.

مباراة ريال أوفييدو القادمة
منتخب مصر هيثم حسن ريال أوفييدو

