سبورت: ألونسو و5 نجوم سر سقوط ريال مدريد الكارثي أمام أتلتيكو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:42 ص 28/09/2025
تشابي ألونسو وبيلينجهام لاعب ريال مدريد

تشابي ألونسو وبيلينجهام لاعب ريال مدريد

وجهت صحيفة سبورت الإسبانية، انتقادات لاذعة للمدرب تشابي ألونسو، عقب هزيمة فريقه ريال مدريد الكارثية على يد غريمه أتلتيكو مدريد، بخماسية مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وأكدت الصحيفة أن تشابي ألونسو يتحمل مسؤولية هزيمة الأمس الثقيلة، بالإضافة إلى 5 لاعبين لم يظهروا بالشكل المطلوب في صفوف ريال مدريد.

وأوضحت أن ما حدث يعد مشابهًا لمشوار ريال مدريد في بطولة كأس العالم للأندية، حينما بدأ بشكل جيد، وأثار ألونسو حماس الجماهير، قبل السقوط في فخ هزيمة مدوية ضد باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.  

ضد أتلتيكو مدريد، أجرى ألونسو تعديلات على تشكيل الريال، على عكس مبدأ الكفاءة الذي اعتمد عليه، حيث أخرج فرانكو ماستانتونو رغم تألقه في المباريات الماضية، وهو لاعب أساسي في تشكيلته، ودفع بجود بيلينجهام العائد بعد غياب امتد لأشهر بداعي الإصابة.

وأشارت إلى أن هناك 5 لاعبين قدموا مستويات سيئة في لقاء أتلتيكو، من جانب ريال مدريد، وهم: كورتوا، كاريراس، هويسين، فالفيردي وبيلينجهام.

وفشل كورتوا في فرض نفسه داخل منطقة الجزاء، أمام عرضيات كتيبة سيميوني المستمرة، والتي أظهرت أيضًا عيبًا لدى دين هويسين، الذي فشل في التعامل مع تلك العرضيات، وتفوق عليه مهاجمي أتلتيكو مدريد، بينما كانت جبهة كاريراس هي الثغرة الدفاعية الأكبر.

ولم يتمكن فالفيردي منذ وصول تشابي ألونسو، من إظهار أفضل ما لديه، وعندما كان عليه تحمل مسؤولية خط الوسط، ظهرت صعوباته مع الكرة وصناعة اللعب بوضوح، حتى ارتكب هفوة أدت مباشرة للهدف الخامس.

وفي المقابل، لم يكن بيلينجهام جاهزًا للمشاركة في مباراة بمثل تلك القوة، حيث فقد السيطرة، ولم يُقدم التمريرات اللازمة، وظهر ذلك منذ الدقائق الأولى.

مباراة اتلتيكو مدريد القادمة
ريال مدريد تشابي ألونسو أتلتيكو مدريد

