سيغيب لـ4 أسابيع.. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة كارفاخال

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

12:14 م 28/09/2025
كارفاخال

كارفاخال

أعلن نادي ريال مدريد، تفاصيل إصابة داني كارفاخال الظهير الأيمن للفريق والتي تعرض لها خلال مباراة أتلتيكو مدريد.

وتعرض ريال مدريد لهزيمة قاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد (5-2)، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان كارفاخال تعرض للإصابة خلال مباراة ديربي مدريد، ليغادر مصاباً في الشوط الثاني ويدخل إدواردو كامافينجا بدلاً منه.

تفاصيل إصابة كارفاخال

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم لداني كارفاخال من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بإصابة في عضلة باطن القدم اليمنى".

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب كارفاخال، إلا أن تقارير صحفية إسبانية أكدت غياب كارفاخال عن ريال مدريد لمدة 4 أسابيع تقريباً.

ويعاني ريال مدريد حالياً في مركز الظهير الأيمن بالفريق، حيث لا يمتلك تشابي ألونسو مدرب النادي الملكي أي لاعب في هذا المركز بعد إصابة كارفاخال وغياب ترينت ألكسندر أرنولد بسبب الإصابة أيضاً.

مباراة ريال مدريد القادمة
ريال مدريد الدوري الإسباني الليجا أتلتيكو مدريد كارفاخال

